Российский футболист, которого развлекала Лобода, не смог попасть на ЧМ-2026 обходным путем

Россиянин хотел попасть на Мундиаль в составе сборной Норвегии

Российский вратарь Никита Хайкин не выступит на чемпионате мира по футболу-2026. Кипер хотел сыграть за сборную Норвегии, однако не выполнил важное условие для этого.

Об этом сообщает NRK. По информации источника, Хайкин хоть и имеет норвежское гражданство, однако не может быть заигран за эту команду, ведь не выполнил требование по сроку проживания в стране.

Дело в том, что с 2019 года Никита проживает в Буде, за исключением короткого периода в 2023 году, когда с января по март он играл за английский клуб "Бристоль Сити". Именно эта аренда на данный момент делает его переход в сборную Норвегии невозможным, ведь согласно уставу Международной федерации футбола (ФИФА), для смены федерации игрок старше 18 лет должен непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.

К слову, ФИФА все еще может изменить свое решение до 11 мая, когда будет озвучена предварительная заявка сборной Норвегии на Мундиаль. Однако норвежские СМИ оценивают такую вероятность очень низко.

Кто такой Никита Хайкин

Хайкин — российский футболист, вратарь норвежского "Буде-Глимт". Вызывался в сборную России, однако так и не был заигран за нее. Сообщается, что на все запросы тренерского штаба сборной РФ об игре за национальную команду Хайкин ответил отказом. В апреле 2026 года стал гражданином Норвегии, имеет также паспорт Великобритании, Израиля и РФ. Прославился благодаря своим выступлениям в Лиге чемпионов 2025/26, где вместе с "Буде-Глимт" дошел до 1/8 финала. Кроме того, он стал известен после того, как на его свадьбе спела украинская певица Светлана Лобода.

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет снять санкции с российского футбола, однако ряд стран пока наотрез отказываются играть с россиянами.