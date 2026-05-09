О ней знают единицы. Как выглядит мама скандальной Лободы и где она сейчас (фото и видео)

Получала от Баскова цветы и жаловалась на "радикалов" в Украине

Пока имя Светланы Лободы не сходит с заголовков из-за попыток усидеть на двух стульях, поддерживая Украину и выступая перед россиянами, ее семья остается в тени. Мало кто знает, как выглядит женщина, воспитавшая артистку, и где она нашла пристанище после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Телеграф" рассказывает, что мамой скандальной певицы является Наталья Васильевна Лобода, она родилась 12 марта 1957 года (сейчас ей 69 лет). Как пишет chesno.org, Наталья была депутатом Ирпенского городского совета 7 созыва от партии "Новые лица". В 2016 году она стала одной из соучредительниц общественной организации "Европейская ассамблея женщин-депутатов".

В 2017 году мама Лободы появилась на российском телевидении — в программе "Пусть говорят". Во время эфира она приготовила торт и получила букет цветов от путиниста Николая Баскова. В передаче также звучали заявления о том, что в Украине ей якобы постоянно угрожают "радикалы".

Наталья Лобода угостила тортом путиниста Малахова

После возмущения жителей Ирпеня из-за поведения депутата СБУ заявила о намерении проверить Светлану Лободу и ее мать. Уже в сентябре того же года Наталья подала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

С отцом певицы, Сергеем Васильевичем, Наталья в браке уже 44 года.

Родители Светланы Лободы. Фото: instagram.com/loboda.nata

Точное местонахождение Лободы-старшей сейчас неизвестно. При этом, геотег на ее странице в Инстаграме указывает на Латвию.

