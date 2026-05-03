"Ман Юнайтед" - "Ливерпуль": сэра Алекса Фергюсона госпитализировали прямо с матча

Легенде футбола стало плохо перед игрой

В воскресенье, 3 мая, бывший шотландский футболист и тренер сэр Алекс Фергюсон попал в больницу. Он пришел на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль", однако посмотреть поединок не сумел.

84-летнему "Ферги" стало плохо перед матчем и его госпитализировали. Об этом сообщает skysports.

По информации источника, Фергюсон был доставлен в больницу после того, как он почувствовал себя плохо перед матчем. Там легенда футбола прошел профилактическое обследование. Сообщается, что он находится в сознании. Напомним, в 2018 году Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг.

Справка: Фергюсон прославился благодаря тренерской работе в "Ман Юнайтед". За 26 лет работы в клубе, с 1986 года до своего ухода на пенсию в 2013 году, он привел "Юнайтед" к 13 титулам АПЛ и двум победам в Лиге чемпионов. Он завоевал 38 титул с МЮ, а также три титула чемпиона Шотландии и четыре Кубка Шотландии с "Абердином". Всю свою карьеру футболиста он провел в Шотландии, где выступал на позиции форварда.

