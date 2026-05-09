Ломаченко порадовал россиян 9 мая

Три поколения Ломаченко отметили "День победы"

В субботу, 9 мая, двукратный олимпийский чемпион по боксу, экс-чемпион мира Василий Ломаченко поздравил подписчиков с "Днем великой победы". Украина и другие европейские страны отмечали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.

Что нужно знать

Ломаченко поздравил всех с "Днем победы"

Россияне восхитились "мужеством" украинца

Боксер неоднозначно высказывался о войне против РФ

Соответствующий комментарий Василий разместил в своих соцсетях. К слову, профиль боксера в Instagram ограничен для просмотра из Украины, а потому в основном поздравления украинца оценили россияне.

Примечательно, что пост Ломаченко восхитил несколько видных россиян: дзюдоиста, двукратного чемпиона мира Инала Тасоева, репера KAMAZZа, бойца ММА Артема Фролова. Также "сердчеко" под публикацией Василия оставил беглый нардеп Артем Дмитрук. Россияне массово называют Ломаченко "мужиком", которого "не смогли прогнуть украинцы".

Напомним, Ломаченко официально завершил карьеру боксера летом 2025 года. В октябре 2025 года Василий отправился в Колумбию, где прошла 38-я конвенция WBO (Всемирная боксерская организация), посвященная ему. Там украинец впервые рассказал, почему повесил перчатки на гвоздь. Ранее "Телеграф" рассказывал о зашкварах Ломаченко. Василий неоднократно попадал в скандалы из-за своей неоднозначной позиции по войне и безоговорочной поддержке УПЦ (МП).