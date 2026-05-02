Украинские БПЛА вмешались в российский футбол: как это вышло

Команда из Урала впервые столкнулась с последствиями войны

Российский футбольный клуб "Уфа" из одноименного города из Башкортостана не сумел вылететь на матч Футбольной национальной лиги (второй по значимости дивизион профессионального футбола в РФ) против "СКА-Хабаровск" из-за украинских дронов. Билеты на рейс были аннулированы.

Об этом сообщает пресс-служба "Уфы" на своем telegram-канале. Над территорией местного аэропорта российские власти закрыли воздушное пространство. Судьбу игры, которая должна была начаться 3 мая в 10:00 по киевскому времени, решит руководство лиги и Российский футбольный союз (РФС).

В связи с задержкой рейса Уфа – Новосибирск, превышающей 4 часа, по причине введения режима "ковёр" и закрытия воздушного пространства на территории республики Башкорстостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск, билеты на рейс были аннулированы. На данный момент команда остаётся в Уфе и будет ожидать решения руководства ФНЛ и РФС. ФК "УФА"

Добавим, Уфа находится от границы Украины (по прямой) примерно на расстоянии 1 400 км.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет снять санкции с российского футбола, однако многие европейские федерации категорически против.