Мудрик змінився до невпізнання: футболіста помітили на матчі "Шахтаря" (відео)

Міша прийшов на гру своєї колишньої команди

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрік сходив на великий футбол. Найдорожчого футболіста в історії України помітили на півфіналі Ліги конференцій УЄФА "Крістал Пелас" – "Шахтар" (2:1).

Що потрібно знати

"Крістал Пелас" приймав "Шахтар" у Лондоні

Мудрика помітили на футболі

Наразі українець відбуває 4-річний бан за допінг

Михайло кардинально змінив імідж, проте фанати все одно впізнали його. У мережі опублікували відео, на якому видно, як українець уболівав за свій колишній клуб.

Вінгер сидів на верхніх трибунах поряд зі звичайними вболівальниками. Користувач, який опублікував відео, зазначив, що "Шахтареві" не вистачає такого гравця як Мудрик, щоб пройти у фінал ЛК.

Нагадаємо, Мудрик провалив допінг-тест восени 2024 року. Вінгера було відсторонено від футболу через вживання забороненого мельдонію. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, якій приписували роман з українцем, щоправда, росіянка публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову.

У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика, а у квітні 2026 року Михайло офіційно отримав 4-річну дискваліфікацію. Футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду.