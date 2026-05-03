Переписал на нее все имущество: как выглядит российская жена предателя Украины Тимощука

Именно из-за нее бывший футболист предал Украину

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук живет и работает в России. В РФ "Тимо" нашел себе новую жену Анастасию Климову.

Что нужно знать

Тимощук познакомился со второй женой в "Зените"

Климова — художница-абстракционист

Бывший футболист переписал на Анастасию все свое имущество

"Телеграф" рассказывает, что известно о второй жене Тимощука. К слову, Анатолий использовал россиянку, чтобы уменьшить выплаты первой жене Надежде Навроцкой в ходе скандального бракоразводного процесса.

Тимощук познакомился с Климовой в 2007 году, когда выступал за "Зенит". Анастасия работала в питерском клубе в PR-отделе или управлении. Навроцкая считает, что Анатолий попал под ее влияние, после чего стал вкладываться в российскую недвижимость и в итоге остался жить в РФ.

Климова родила Тимощуку двоих детей. Кроме того, пара воспитывает ее сына от других отношений. Примечательно, что Анатолий переписал на Анастасию все свое имущество во время бракоразводного процесса с Навроцкой. Бывший менеджер Тимощука Виталий Юрченко считает, что это было сделано, чтобы избежать распределения имущества с бывшей женой.

Климова является известной художницей, рисует в стиле абстрактного экспрессионизма. В детстве училась на балерину, однако травмировала позвоночник, из-за чего бросила это дело.

Как выглядит Анастасия Климова

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) проиграла дело против Тимощука в Спортивном арбитражном суде (CAS). В марте 2022 года УАФ лишила Анатолия всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Кроме того, в отношении бывшего капитана сборной Украины продолжают действовать персональные санкции СНБО Украины сроком на 10 лет, введенные в январе 2023 года. Также в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Тимощука всех государственных наград.

В сентябре 2024 года Тимощук в открытую начал финансирование российской армии. После этого ним занялась СБУ. Анатолию грозит тюремный срок.