Переписал на нее все имущество: как выглядит российская жена предателя Украины Тимощука
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Именно из-за нее бывший футболист предал Украину
Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук живет и работает в России. В РФ "Тимо" нашел себе новую жену Анастасию Климову.
Что нужно знать
- Тимощук познакомился со второй женой в "Зените"
- Климова — художница-абстракционист
- Бывший футболист переписал на Анастасию все свое имущество
"Телеграф" рассказывает, что известно о второй жене Тимощука. К слову, Анатолий использовал россиянку, чтобы уменьшить выплаты первой жене Надежде Навроцкой в ходе скандального бракоразводного процесса.
Тимощук познакомился с Климовой в 2007 году, когда выступал за "Зенит". Анастасия работала в питерском клубе в PR-отделе или управлении. Навроцкая считает, что Анатолий попал под ее влияние, после чего стал вкладываться в российскую недвижимость и в итоге остался жить в РФ.
Климова родила Тимощуку двоих детей. Кроме того, пара воспитывает ее сына от других отношений. Примечательно, что Анатолий переписал на Анастасию все свое имущество во время бракоразводного процесса с Навроцкой. Бывший менеджер Тимощука Виталий Юрченко считает, что это было сделано, чтобы избежать распределения имущества с бывшей женой.
Климова является известной художницей, рисует в стиле абстрактного экспрессионизма. В детстве училась на балерину, однако травмировала позвоночник, из-за чего бросила это дело.
Как выглядит Анастасия Климова
Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) проиграла дело против Тимощука в Спортивном арбитражном суде (CAS). В марте 2022 года УАФ лишила Анатолия всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Кроме того, в отношении бывшего капитана сборной Украины продолжают действовать персональные санкции СНБО Украины сроком на 10 лет, введенные в январе 2023 года. Также в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Тимощука всех государственных наград.
В сентябре 2024 года Тимощук в открытую начал финансирование российской армии. После этого ним занялась СБУ. Анатолию грозит тюремный срок.