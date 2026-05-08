"Укргазбанк" объяснил, почему покупает банкоматы с российским следом

Компания говорит, что данные украинцев будут в безопасности

Руководство государственного "Укргазбанка" не видит ничего плохого в закупках банкоматов, которые производят компании, работающей в России и спонсирующие режимом Путина (уплачивают налоги в РФ).

"Телеграф" получил официальный комментарий финучреждения по приобретению оборудования с российским следом.

Мы писали о закупке "Укргазбанком" 81 банкомата разных типов на открытом аукционе при участии двух украинских поставщиков: ООО "Принтек Украина Эл.Эл.Си" предлагало цену 55,26 млн грн, а ООО "АТМ системс" — 47,72 млн грн. Последний выиграл конкурс благодаря более низкой цене. Впрочем, "АТМ Системс" предложил аппараты корейского производителя Hyosung TNS Inc, который поставляет технику еще и в Россию — активно там работает через дочернюю компанию (ООО "Хесон ТНС Рус") и наращивает прибыль и, соответственно, уплату налогов, которые Путин тратит на войну в Украине.

Еще один момент: современный корейский банкомат MoniMax 8600S этого производителя прошел сертификацию в центральном банке России во время полномасштабной войны – в 2024 году.

Это все никоим образом не трогает и не беспокоит руководителей "Укргазбанка", там считают нормальным делать продажи компании, работающей на Путина. Главное, чтобы закупка проходила не напрямую из РФ, а через украинскую компанию-поставщика и чтобы цена банкоматов была ниже, чем у других поставщиков. Это следует из комментария финучреждения.

"Все предложения рассматриваются исключительно в рамках обнародованных требований — технических, безопасностных и комплаенс-критериев. Тендерная документация прямо предусматривает отклонение участников, которые связаны с государствами-агрессорами в понимании законодательства — в частности, если участник или его конечные бенефициарные собственники являются резидентами таких критериев, или если предлагается товар соответствующего происхождения. По результатам проверки установлено, что эти критерии к предложению победителя не применяются, а значит, основания для его отклонения отсутствуют", — ответила пресс-служба "Укргазбанка" по запросу "Телеграфа".

Там заверили, что все участники тендеров проходят проверку профильными подразделениями госбанка – финансового мониторинга, комплаенс-контроля и банковской безопасности.

"По результатам такой проверки не выявлено никаких законных обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отклонения предложения. Поэтому, по результатам аукциона предложение победителя было признано наиболее экономически выгодным: оно соответствует тендерной документации и является на 5 541 224,34 грн ниже предложения жалобщика. Соответственно, по результатам рассмотрения требования и жалобы участника, поданной в системе, оснований для ее удовлетворения не установлены", — подчеркивается в ответе.

Также успокоили, что "Укргазбанк" покупает банкоматы без программного обеспечения. Поэтому вредоносные программы не должны попасть в Украину через аппаратуры Hyosung и навредить пользователям.

Отношение клиентов ко всему этому и их желание пользоваться такими банкоматами можно будет оценить только со временем. Особенно на фоне отмены многими банками льготных комиссий за снятие/внесение наличных денег для держателей их карт: обычно услуга составляет 1% суммы в любом банке, и нет смысла выискивать банкоматы конкретных финучреждений, можно пользоваться любым. В то же время многие украинцы до сих пор принципиально не покупают продукцию иностранных производителей, которые продолжают свою работу в РФ и платят там налоги.

Будет ли реагировать на такого рода закупки государственных финучреждений Национальный банк — станет известно в случае подачи соответствующей жалобы в сам НБУ. Такую возможность рассматривают в ООО "Принтек Украина Эл.Эл.Си".

Как известно, Нацбанк по-прежнему продолжает работу по выходу из российского финансового рынка западных банковских групп, осуществляющих деятельность одновременно и на территории РФ, и в Украине. Регулятора не устраивает, что, например, российские дочерние учреждения австрийского "Райффайзен Банка" и венгерского "ОТП Банка" платят налоги в РФ и финансируют войну против Украины. Несмотря на то, что украинские "Райффайзен" и "ОТП" не имеют прямого отношения к РФ, и российскими учреждениями владеют не они напрямую, а их западные владельцы. Есть определенная аналогия с историей закупок через украинскую компанию-посредника импортного оборудования, которое производится спонсорами путинского режима.