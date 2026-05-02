Сборная Украины на ЧМ-2026 по хоккею: расписание, трансляции и результаты (видео)

Сине-желтые проведут 5 матчей

В субботу, 2 мая, мужская сборная Украины по хоккею стартует на чемпионате мира-2026 в Дивизионе 1А (второй по силе хоккейный дивизион, — Ред.). Турнир проходит в польском городе Сосновец.

Что нужно знать

Сборная Украины второй год подряд играет в дивизионе 1А

В прошлом году украинцы заняли 3-е место

Сине-желтые играли в элите в последний раз в 2007 году

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание, прямые трансляции и результаты всех матчей сборной Украины. Сине-желтые выступят на соревнованиях в группе А вместе с командами Польши, Литвы, Франции, Казахстана и Японии. Команды, занявшие первые 2 места, перейдут в элитный дивизион. Сборная, которая станет последней, опустится в классе.

Расписание, прямые трансляции и результаты матчей сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 (обновляется)

Суббота, 2 мая

20:30 Польша – Украина

Воскресенье, 3 мая

17:00 Украина – Литва

Вторник, 5 мая

17:00 Франция – Украина

Четверг, 7 мая

17:00 Украина – Казахстан

Пятница, 8 мая

17:00 Украина – Япония

Состав сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею

Состав сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею/Фото: ФХУ

Напомним, в 2025 году сборная Украины оказалась в шаге от перехода в элиту мирового хоккея. Сине-желтые заняли третье место в дивизионе 1А и сохранили прописку в лиге.