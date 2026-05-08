"Если ему что-то не нравится…". Известный певец раскрыл правду о характере Кондратюка

Татьяна Кармазина
Игорь Кондратюк и Игорь Целип Новость обновлена 08 мая 2026, 17:06
Игорь Кондратюк и Игорь Целип. Фото Коллаж "Телеграфа"

Продюсер никогда не будет угождать публике

Бывший участник проекта "Караоке на Майдане" Игорь Целип, который победил в шоу в 2018 году, поделился, как ему работалось с продюсером Игорем Кондратюком.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в материале: "Победитель "Караоке на Майдане" о шоу, Игоре Кондратюке и болезни брата: "Для меня уже было победой просто выйти на сцену".

На вопрос о том, каким для него за годы знакомства стал Кондратюк, певец ответил без прикрас. "Мне как раз нравится его прямость. Он за словом в карман не полезет — и это нормально. Кондратюк очень мудрый и взвешенный", — отметил артист.

По словам Целипа, главная черта шоумена — отсутствие желания играть на публику ради дешевых рейтингов или "сладких" заголовков.

Игорь Кондратюк

"Он не из тех людей, которые будут всем угождать или говорить "сладкие" слова только для картинки. Если ему что-то не нравится — он скажет прямо. И я думаю, что именно поэтому многие его или очень любят, или очень не любят. Но в нем точно нет лицемерия", — резюмировал певец.

Напомним, что Игорь Целип победил в популярном проекте в 2018 году. На публике он исполнил композицию Олега Винника "Мої батьки".

В тот момент я пел с мыслями о маме и папе, обо всем, что они сделали для меня. Наверное, люди почувствовали эту искренность, поэтому песня так эмоционально зашла аудитории. До сих пор бывает, что меня узнают именно после того выступления и говорят: "Это ты пел о родителях"

Игорь Целип

Ранее сам Игорь Кондратюк дал интервью "Телеграфу". Он рассказал, почему ушел из "Караоке на Майдане".

