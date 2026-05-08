"Если ему что-то не нравится…". Известный певец раскрыл правду о характере Кондратюка
Продюсер никогда не будет угождать публике
Бывший участник проекта "Караоке на Майдане" Игорь Целип, который победил в шоу в 2018 году, поделился, как ему работалось с продюсером Игорем Кондратюком.
На вопрос о том, каким для него за годы знакомства стал Кондратюк, певец ответил без прикрас. "Мне как раз нравится его прямость. Он за словом в карман не полезет — и это нормально. Кондратюк очень мудрый и взвешенный", — отметил артист.
По словам Целипа, главная черта шоумена — отсутствие желания играть на публику ради дешевых рейтингов или "сладких" заголовков.
"Он не из тех людей, которые будут всем угождать или говорить "сладкие" слова только для картинки. Если ему что-то не нравится — он скажет прямо. И я думаю, что именно поэтому многие его или очень любят, или очень не любят. Но в нем точно нет лицемерия", — резюмировал певец.
Напомним, что Игорь Целип победил в популярном проекте в 2018 году. На публике он исполнил композицию Олега Винника "Мої батьки".
В тот момент я пел с мыслями о маме и папе, обо всем, что они сделали для меня. Наверное, люди почувствовали эту искренность, поэтому песня так эмоционально зашла аудитории. До сих пор бывает, что меня узнают именно после того выступления и говорят: "Это ты пел о родителях"
Ранее сам Игорь Кондратюк дал интервью "Телеграфу". Он рассказал, почему ушел из "Караоке на Майдане".