"У россиян нет ограничений". Как обстрелы Киева или Москвы на 9 мая могут изменить ход войны

Тональность разговоров между Банковой и Кремлем изменилась

Угрозы России ударить по столице Украины и центру принятия решения 9 мая ничем не отличаются от ежедневной угрозы со стороны Кремля. Впрочем, действительно ли атаки на Москву или Киев могут изменить ход войны?

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы получить ответ. По мнению журналиста и публициста Виталия Портникова, на самом деле все разговоры об ударах по Киеву или Москве 9 мая — по сути бессодержательные разговоры.

Ведь фактически Украина не знает сколько у Кремля "Орешников" и какое количество в боевой готовности. Публицист убежден, что угрозы лидера России Владимира Путина по отношению к 9 мая никак не отличаются от угроз в любой другой день.

"Россия и раньше пыталась наносить такие удары (по админзданиям Киева — ред.), но реального значения они не имели тогда и не будут, если состоятся 9 мая. Мне кажется, что, когда мы обсуждаем удары 9-го как нечто невероятное, мы попадаем в российскую ловушку сакральной даты. Это такой же обычный день войны, как и любой другой, и масштабы разрушений в этот день или их отсутствие не имеют никакого отношения до того, как будет продолжаться война в будущем", — говорит Портников.

Виталий Портников

Угрозы России больше не демонстрация силы? Цымбалюк о возможных ударах 9 мая

Может ли Путин вместо ядерки применить десяток "Орешников" или несколько десятков "Искандеров" по "центрам принятия решений"?

– Мы не впервые слышим подобные угрозы и понятно, что может. Мы должны слушать не только Путина, а ставить вопрос, как нам так сделать, чтобы уничтожить все ракеты до того, как они долетят до Киева. Это ключевой момент, и мы именно из этого должны исходить, говорит журналист Роман Цымбалюк .

У россиян нет никаких ограничений по созданию и совершению военных преступлений против нашего государства. Сам факт того, что они нам угрожают ракетами, интересен тем, что обстоятельства изменились. Теперь они говорят, что ударят по Киеву, если мы ударим по Москве.

Роман Цымбалюк

И удар по Москве стал абсолютной реальностью, и это очень важно. Поэтому россиянам нужно ценить такой парад, немного "погрызенный", немного сокращенный, каким он сейчас есть. Ибо в следующем году не будет такого, и им нужно наслаждаться моментом. Кто его знает, может, это действительно последний парад Владимира Путина.

Могут ли они ударить по Киеву? Могут, потому что они это уже делали. Может быть, это ядерное оружие? Вряд ли. Потому что это запустит такие процессы, которые ускорят разрушение Российской Федерации. Похоже, Путину об этом не раз говорили.

А может, этот удар быть все-таки по центру Киева, там где дипломатические представительства?

– Почему нет? Я считаю, что нужно исходить из худшего варианта. Поэтому давайте на эту историю посмотрим из другого угла. Что сказала [пресс-секретарь МИД РФ] Мария Захарова? Что Украина может ударить по Москве и тогда будет ответный удар. А МИД России — ответственный за безопасность работающих в Москве дипломатов. Если они задают вопрос, что мы можем ударить, — они должны разрабатывать планы эвакуации и дипломатов, и российских государственных учреждений. Я думаю, что на эту ситуацию нужно смотреть именно через эту призму.

А то все воспринимают слова Захаровой, что она нам угрожает. А она фактически демонстрирует слабость российской армии, российского государства, которое не способно обеспечить безопасность западных дипломатов и сотрудников международных организаций в Москве. Вот что произошло, и действительно это очень важно.

Могут ли они ударить [по Киеву]? Да, потому что это нацисты, и не надо думать, что для них есть какие-то ограничения. Мы прекрасно знаем, что гарантия выживания в Киеве очень условна. Есть еще фактор удачи. Это максимально серьезно, и смерть здесь ходит по Украине с заостренной косой.

То есть ждать от них какого-нибудь гуманизма не стоит?

– Стоит, но сначала надо бить по Российской Федерации. Они уже и тональность поменяли. С ними можно договориться, они рано или поздно скажут: давайте что-нибудь подумаем. Ибо им становится чем дальше, тем больнее, и все цари это видят и понимают.

А если мы ударим по параду 9 мая, какой может быть сценарий в России? Скажут, "Вова, ты не можешь защитить наши скрепы"? Соберутся ли вокруг флага и будут защищать свою крепость? "Вставай, страна огромная…".

– Все их угрозы, – они уже все использовали и используют каждый день. В этих угрозах нет ничего, нет новизны… Если Путин все же решит проводить мобилизацию, вести тотальную войну, то повод найдут. И не надо думать, что события на параде, как бы они ни развивались, будут определяющими.

Мне кажется, по чисто политическим причинам есть смысл бахнуть по России 9 мая. Собственно, об этом президент так и говорит. Но, очевидно, мы воздержимся от того, чтобы бить именно по Красной площади. И здесь вопросы наших возможностей, они не безграничны, и мы это тоже понимаем. [Вокруг Москвы] есть куча заводов, фабрик. Мы же только начали лупить на самом деле. Там целей предостаточно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Украина может ударить по Москве 9 мая.