"Кристал Пэлас" - "Шахтер": онлайн-трансляция второго полуфинала Лиги конференций

Горняки пытаются выйти в финал 3-го по силе еврокубка

В четверг, 7 мая, "Шахтер" и "Кристал Пэлас" проведут ответный полуфинал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре донецкий клуб потерпел поражение с разницей в 2 гола.

Что нужно знать

"Кристал Пэлас" принимает "Шахтер"

Первая игра завершилась поражением Горняков — 1:3

Победитель противостояния выйдет в финал Лиги конференций

Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Вторая часть противостояния "Шахтера" и "Кристал Пэлас" пройдет на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне. Горняки подходят к игре в качестве аутсайдеров, а в их успех не верит практически никто. Добавим, что игру можно посмотреть в Украине. Гандикап в 2 мяча "Шахтер" отыграть может, однако "середняк" АПЛ на это не будет просто смотреть.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).