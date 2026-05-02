Звезда футбола изменился до неузнаваемости: форварда однажды унизила украинская команда

Аргентинец удивил всех своим внешним видом

В сети завирусилось фото известного аргентинского нападающего Гонсало Игуаина. Болельщик сумел распознать в мужчине средних лет звезду футбола и сделать памятное фото.

Снимок завирусился в Интернете из-за того, что за 3 года без футбола элитный форвард изменился до неузнаваемости. Об этом сообщает "Телеграф".

Звезду футбола тяжело разглядеть в мужчине с неухоженной бородой, который одет в майку и шорты. Игуаин сейчас проживает в Майами, где и было сделано данное фото. На данный момент Гонсало 38 лет, он завершил карьеру в "Интер Майами" в начале 2023 года.

Гонсало Игуаин с фанатом/фото: x.com/TouchlineX

Гонсало Игуаин в одном из последних своих матчей на профессиональном уровне/Фото: Getty Images

Фото Игуаина наделало шуму в сети. Пользователи сравнивают его с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который на 3 года старше. Также его сопоставляют с главным героем фильма "Изгой". Пользователи отметили, что время беспощадно.

Добавим, что украинским болельщикам Игуаин хорошо знаком по полуфиналу Лиги Европы сезона 2014/2015 "Днепр" — "Наполи" (1:1, 1:0). Гонсало перед матчем с днепрянами якобы сказал, что завершит карьеру, если неаполитанцы не пройдут украинский клуб. В итоге "Днепр" вышел в финал ЛЕ, а Игуаин продолжил карьеру.

Справка: Игуаин — аргентинский футболист. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призером ЧМ-2014. На клубном уровне играл за "Ривер Плейт", "Реал", "Наполи", "Ювентус", "Милан", "Челси" и "Интер Майами". 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка (дважды) и Суперкубка Испании, 3-кратный чемпион Италии, трижды выигрывал Кубок Италии и 1 раз Суперкубок Италии, победитель Лиги Европы 2018/19.

Ранее сообщалось, что вокруг матча 25-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" — "Динамо" (5:6) вспыхнул скандал. Журналисты требуют объяснений от Украинской ассоциации футбола (УАФ).