"Наполеон" в "Вацаке" имеет тот самый вкус детства, который не удается воспроизвести другим

Сеть кондитерских магазинов "Вацак" получила своё имя в честь основателя — народного депутата и бизнесмена Геннадия Вацака. За четверть века небольшой семейный цех в Могилёве-Подольском превратился в крупную компанию с сотнями магазинов, а само слово у многих украинцев давно ассоциируется прежде всего с тортами и другими десертами.

Почему кондитерская сеть так называется

Название сети напрямую связано с фамилией основателя Геннадия Вацака. Это довольно типичная история для украинского семейного бизнеса начала 2000-х, когда компании нередко называли в честь владельцев.

Справка: Геннадий Вацак в 2019 году был избран в парламент Украины самовыдвиженец по округу №16 в Винницкой области. Позже вошёл в депутатскую группу "Довіра". В Раде занимает должность секретаря Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Геннадий Вацак. Фото: Открытые источники

Интересный факт: Бытует мнение, что "вацак" – это диалектное слово, используемое в западных регионах, которое буквально переводится как "торт". Однако ничего подобного в украинских говорах не существовало.

Вместе с тем можно представить, что такая лексема рождается прямо сейчас, поскольку название кондитерской империи стало настолько популярным в Украине (особенно в Винницкой области), что слово ассоциируется исключительно с тортами и сладостями.

Как появился "Вацак"

Кондитерский дом "Вацак" был основан 1 марта 2001 года в городе Могилёв-Подольский Хмельницкой области как небольшое семейное производство сладостей. Сначала речь шла о локальном бизнесе с ограниченным ассортиментом, однако со временем предприятие начало активно расширяться.

Компания делала ставку на собственное производство тортов, пирожных и печенья, а затем постепенно выстроила целую сеть фирменных магазинов. Одновременно расширялись и производственные мощности — открывались новые цеха, автоматизировалось оборудование, увеличивались объемы выпуска продукции.

Кондитерский дом "Вацак". Фото: Открытые источники

Филиалы за рубежом имеют скандальный шлейф

Важным этапом развития сладкого бизнеса стал выход за пределы Украины. В разные годы магазины под брендом "Вацак" начали открываться также в Польше, Словакии, Молдове и Беларуси.

Отметим, что последняя запись в белорусском аккаунте "Вацака" датирована 2 февраля 2022 года. Между тем, политтехнолог Алексей Голобуцкий в 2025 году писал, что в Беларуси с 2020 года действует Таварыства з абмежаванай адказнасцю "КД ВАЦАК" и работают по меньшей мере три магазина – в Пинске, Кобрине и Микашевичах.

А в Молдове были связанные с "Вацаком" скандалы с обвинениями в контрабанде, однако все это не зашло дальше журналистских расследований.

Масштабы сети сегодня

По данным самой компании, сейчас под торговой маркой "Вацак" работает почти тысяча магазинов в Украине и за её пределами. Ежедневно сеть поставляет в торговые точки десятки тысяч кондитерских изделий. Сегодня "Вацак" считается одной из крупнейших украинских сетей фирменных кондитерских магазинов.

"Ежедневно производим 50000 сладких изделий, которые доставляем на 129 машинах из собственного автопарка. С 2022 года Вы можете найти нашу продукцию в 1200 магазинах крупнейших национальных торговых сетей Украины", – говорится на официальном сайте компании.

Настоящий вкус детства и новые тренды: что продают в магазинах "Вацак"

Основу ассортимента составляют торты, пирожные, рулеты, печенье, зефир и различные десерты. Компания выпускает как классические изделия вроде "Птичьего молока", так и современные многослойные десерты.

Торт из ассортимента кондитерской сети. Фото: Открытые источники

К слову, "Наполеон" в "Вацаке" имеет тот самый вкус детства, который не удается воспроизвести большинству кондитерских предприятий.

Со временем сеть расширила ассортимент и начала производить хлеб и другую выпечку. В магазинах можно встретить багеты, булочки, плетёнки, рогалики, хлебцы и сушки.

Отдельное направление — торты на заказ для праздников и мероприятий. Компания также делает акцент на фирменных рецептурах и широкой линейке продукции собственного производства.

