Со страны-агрессора сняли все санкции в спорте: реакция Украины

Это решение принято в то время, когда Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и остается соучастником войны. Территория Беларуси используется для запуска ракет и ударных дронов по украинским городам, а также военной логистике и поддержке российской армии. В военном и гуманитарном контексте не произошло никаких изменений, которые могли бы стать основанием для возвращения представителей Беларуси в международный спорт под национальной символикой.

За более четырех лет полномасштабной войны Россия при поддержке Беларуси уничтожила сотни спортивных объектов в Украине, а также унесла жизни более 600 украинских спортсменов и тренеров. Многие украинские атлеты сегодня защищают наше государство с оружием в руках, отдавая собственную жизнь за свободу Украины и безопасность демократического мира.