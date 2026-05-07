Со страны-агрессора сняли все санкции в спорте: реакция Украины
Беларусь возвращается в международный спорт
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины решительно осуждает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой. 7 мая Исполнительный комитет МОК принял данное решение.
Соответствующее сообщение разместила пресс-служба организации. НОК Украины выражает категорический протест и глубокое разочарование решением МОК, которое противоречит фундаментальным принципам справедливости, ответственности и олимпийских ценностей.
Это решение принято в то время, когда Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и остается соучастником войны. Территория Беларуси используется для запуска ракет и ударных дронов по украинским городам, а также военной логистике и поддержке российской армии. В военном и гуманитарном контексте не произошло никаких изменений, которые могли бы стать основанием для возвращения представителей Беларуси в международный спорт под национальной символикой.
За более четырех лет полномасштабной войны Россия при поддержке Беларуси уничтожила сотни спортивных объектов в Украине, а также унесла жизни более 600 украинских спортсменов и тренеров. Многие украинские атлеты сегодня защищают наше государство с оружием в руках, отдавая собственную жизнь за свободу Украины и безопасность демократического мира.
Напомним, санкции против белорусского спорта были введены 28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда МОК призвал международные федерации не допускать российских и белорусских атлетов и официальных лиц на международные турниры. В марте 2023 года МОК смягчил позицию, разрешив белорусам выступать на международных стартах в нейтральном статусе (без флага и гимна).