"Старые" доллары не хотят принимать: как украинцев пытаются обмануть в обменниках и что делать

Правила обмена валюты объяснила адвокат Анастасия Капустинская

Массовые проблемы с обменом "старых" иностранных банкнот в Украине возникли еще в 2023 году, однако никаких законных оснований для отказа в принятии таких купюр или обмена их по заниженному курсу нет.

Банки и обменники не имеют права самостоятельно устанавливать ограничения по году выпуска валюты, а в случае нарушения клиенты могут обращаться с жалобами в НБУ. Об этом "Телеграфу" рассказала адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская.

Как украинское законодательство регулирует вопрос обмена старых банкнот иностранных валют? Что делать, когда в официальном обменнике или банке отказываются принимать банкноты по причине того, что они "устаревшие", и примут их только по меньшей цене?

– Массовые проблемы с обменом "старых" иностранных банкнот возникли в Украине в середине 2023 года. На практике многие пункты обмена по собственной инициативе начали отказываться принимать купюры, выпущенные ранее определенного года (например, до 1996 включительно), или же предлагали их обмен по заниженному курсу.

Самое интересное, что никаких соответствующих нормативно-правовых актов Национальный банк Украины по этому поводу не принимал. Следовательно, подобные ограничения не имели правовой основы и противоречили общим правилам осуществления валютно-обменных операций.

После общественного резонанса НБУ вмешался в ситуацию и ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот, содержащих запрет банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которые:

являются подлинными;

соответствуют официальным образцам иностранных центральных банков;

проверены с помощью соответствующего оборудования.

Кроме того, НБУ предупредил о применении мер влияния (в том числе штрафов) в отношении учреждений, которые нарушают эти требования. После этого большинство обменных пунктов вынуждены были пересмотреть свою практику, хотя единичные случаи нарушений случаются до сих пор, поэтому рассмотрим, каким образом этот вопрос урегулирован украинским законодательством и как действовать в случае нарушения ваших прав.

Как украинское законодательство регулирует вопрос обмена старых банкнот иностранных валют?

– Банки и пункты обменов валют обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Украины, а также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, принятыми для его исполнения.

Так, например Положением о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины прямо запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющимися законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.

В то же время, теми же нормативными актами предусмотрено, что банкам и обменным пунктам запрещено отказывать клиентам в совершении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты соответствуют официальным образцам центральных (национальных) банков иностранных государств, а их подлинность подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

Проверка подлинности осуществляется с помощью счетчиков и сортировщиков банкнот с функциями контроля ультрафиолетовой, инфракрасной и магнитной защиты, а также специальных детекторов.

Соответственно если подлинность купюры подтверждена соответствующими счетчиками и детекторами, кассир не имеет права отказать в проведении обменной операции.

На практике это означает, что отказ принять, например, доллары США старого образца (при отсутствии признаков подделки или значительного повреждения) неправомерен. Федеральная резервная система США не изымала такие банкноты из обращения, а значит, украинские банки или обменные пункты не могут самостоятельно устанавливать "внутренние правила" их непринятия.

Что делать если в банке или обменке не принимают банкноту из-за года выпуска?

И если вопрос года выпуска валют прост по своей природе, поскольку здесь играет роль лишь один фактор – год выпуска, то по поводу "износа" купюр вопрос несколько сложнее.

Так, в сентябре 2025 года НБУ обновил ряд своих положений и расширил список признаков износа и/или повреждения банкнот.

Согласно указанным правилам, если банкнота:

имеет разрывы, отверстия, оторванные части;

существенно загрязнена или изменен ее цвет;

повреждена водой, химическими веществами или огнем,

она может быть принята не для обычного обмена, а на инкассо на условиях, определяемых банком вместе с банком-корреспондентом.

Что это значит на практике? Что банк или обменник принимает изношенную купюру, однако отправляет ее на обмен в иностранный банк (эмитент или корреспондент) для проверки и обмена с последующим зачислением средств клиенту.

Вместе с тем, эта услуга не бесплатная, клиент, вне зависимости от того установит ли иностранный банк исправность купюры, должен оплатить эту услугу.

Однако проблема заключается в том, что ни банк, ни обменный пункт не устанавливает конкретную сумму для услуги инкассо. Ее стоимость формируется отдельно и содержит расходы банка-корреспондента, логистические услуги и т.д.

При этом следует различать, что "старые" банкноты (по году выпуска) не являются основанием для инкассо, вместе с тем принятию на инкассо являются именно поврежденные банкноты.

На практике некоторые обменники подменяют понятие и предлагают обмен с комиссией, хотя фактически не осуществляют процедуру инкассо.

Что делать, когда в официальном обменнике или банке отказываются принимать банкноты по причине того, что они "устаревшие", и примут их только по меньшей цене?

– Если в банке или обменнике отказываются принимать банкноты только из-за их "старого" года выпуска или предлагают обмен по заниженному курсу — это может свидетельствовать о нарушении.

В такой ситуации вы можете:

1. Обратиться к руководителю отделения — в банках часто помогает решить вопрос сразу.

2. Зафиксировать отказ (по возможности с привлечением полиции).

3. Подать жалобу в НБУ через раздел "Защита прав потребителей" на официальном сайте.

По результатам обращений НБУ проводит проверки и может применять меры к финансовым учреждениям.

Следует понимать, что отдельная жалоба не всегда дает мгновенный результат, но именно совокупность обращений формирует основания для проверок Национальным банком и изменений практики на рынке, как это уже произошло в 2023 году.

При отсутствии намерения тратить время на подачу жалоб целесообразно обратиться в другой банк или обменный пункт — на практике условия обмена могут существенно отличаться. В то же время, отдельные банки предлагают альтернативный вариант — терминалы для приема иностранной валюты, которые способны принимать как банкноты старых лет выпуска, так и купюры с незначительными повреждениями.

В то же время, важно знать свои права: сам по себе "старый" год выпуска банкноты не является законным основанием для отказа в обмене или применения заниженного курса. Так же банки и обменные пункты не имеют права злоупотреблять понятием "износа" банкнот как формальным основанием для отказа или навязывания невыгодных условий обмена.

Ранее основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак подчеркнул, что убеждение, будто банкноты 1996 года являются "неправильными", — это всего лишь распространенный в Украине миф.