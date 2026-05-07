"Jacobs Monarch" за 649 грн и "Millennium" по 39: в "АТБ" "ценопад" на сладости и кофе

16 популярных товаров на скидке

В сети супермаркетов АТБ действуют скидки на кофе и сладости. На некоторых товарах можно сэкономить до 46%.

"Телеграф" исследовал цены. Мы расскажем, что можно приобрести, пока продолжаются акции.

Больше об акциях здесь - Что сейчас стоит вдвое дешевле в "АТБ": список товаров с самыми большими скидками на этой неделе .

Кондитерский отдел – второй по размеру скидок

Шоколад Millennium Пористый в трех вариантах – черный, молочный и белый – продают с дисконтом 46%: по 39,90 грн за плитку вместо 74,90. Серия Millennium La Creme муссовая с начинкой тирамису или "клубничный чизкейк" идет со скидкой также 46%.

Сладости по акции в АТБ

Очень заметны скидки на шоколад Roshen серии Lacmi: большие плитки по 275-295 грамм сейчас стоят от 107,90 до 126,90 грн вместо 196-231 гривны. Дисконт – 45%. Туда же относятся и желейные конфеты Roshen Yummi Gummi в разных вкусах – по 19,70 грн вместо 35,90.

Вафли "Своя Линия" с начинкой из какао идут с дисконтом 40%, печенье и крекеры Roshen — от 32%, батончик "Своя Линия" с нугой и карамелью — 35%. Шоколадные батончики Kitkat в новых форматах – со скидкой 34%.

Кофе подешевел почти на 50%

В отделе кофе и чая наиболее заметна акция на Jacobs: несколько позиций – растворимая, молотая, в зернах – со скидкой 42%. Кофе Jacobs Monarch в зернах 1 кг сейчас стоит 649,90 грн вместо 1135,90. Чай Tea Moments в разных вкусах продается с дисконтом 46%. Серия чаев и кофе Lovare, Nescafe Gold, Eilles, "Черная Карта", Himmel – с дисконтом от 32% до 39%.

Кофе и чай

Ранее "Телеграф" писал, какое мороженое можно купить по акции в "АТБ".