Укр

Друг Украины Джошуа носит на руке целое состояние: какие часы выбирает боксер (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа. Фото Getty Images

Британский боксер имеет впечатляющую коллекцию хронографов

Британский боксер, бывший чемпион мира в хевивейте, олимпийский чемпион Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) предпочитает люксовые часы марки Audemars Piguet (AP). Спортсмен является официальным амбассадором швейцарского бренда.

Что нужно знать

  • Джошуа носит часы Audemars Piguet
  • Боксер сотрудничает со швейцарским брендом
  • Стоимость аксессуаров впечатляет

Блогер cats_and_watches в Threads наглядно показал впечатляющую коллекцию AJ. Ее стоимость превышает 3,5 млн евро (около 176 млн грн).

Известный британский боксер, которого Усик недавно привез в Киев, является послом бренда Audemars Piguet с 2019. За это время он успел поносить часов более чем на €3.500.000. Основу коллекции составляют редкие и лимитированные модели.

Отдельно стоит выделить колабу AP с Marvel, поскольку они не только редкие (250 штук), но и сложны, ведь имеют плавающий турбийон.

cats_and_watches

Какие часы носит Энтони Джошуа

Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 50th anniversary
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 50th anniversary
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Chronograph
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Rainbow
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Concept
Энтони Джошуа показал часы Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Concept
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Concept
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Code 11.59
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon
Энтони Джошуа с часами Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar
Справка: Audemars Piguet (AP) — легендарная швейцарская мануфактура часов класса люкс, входящая в "Святую троицу" (Holy Trinity) часового искусства вместе с Patek Philippe и Vacheron Constantin. Основанная в 1875 году Жюлем-Луи Одемаром и Эдвардом-Огюстом Пиге в Ле-Брассю, компания до сих пор остается независимым семейным предприятием.

Напомним, в марте 2026 года Джошуа впервые посетил Украину. Фото боксера с журналистом Дмитрием Гордоном стало мемом в украинском сегменте Интернета.

Теги:
#Бокс #Энтони Джошуа