Друг Украины Джошуа носит на руке целое состояние: какие часы выбирает боксер (фото)
Британский боксер имеет впечатляющую коллекцию хронографов
Британский боксер, бывший чемпион мира в хевивейте, олимпийский чемпион Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) предпочитает люксовые часы марки Audemars Piguet (AP). Спортсмен является официальным амбассадором швейцарского бренда.
Блогер cats_and_watches в Threads наглядно показал впечатляющую коллекцию AJ. Ее стоимость превышает 3,5 млн евро (около 176 млн грн).
Известный британский боксер, которого Усик недавно привез в Киев, является послом бренда Audemars Piguet с 2019. За это время он успел поносить часов более чем на €3.500.000. Основу коллекции составляют редкие и лимитированные модели.
Отдельно стоит выделить колабу AP с Marvel, поскольку они не только редкие (250 штук), но и сложны, ведь имеют плавающий турбийон.
Какие часы носит Энтони Джошуа
Справка: Audemars Piguet (AP) — легендарная швейцарская мануфактура часов класса люкс, входящая в "Святую троицу" (Holy Trinity) часового искусства вместе с Patek Philippe и Vacheron Constantin. Основанная в 1875 году Жюлем-Луи Одемаром и Эдвардом-Огюстом Пиге в Ле-Брассю, компания до сих пор остается независимым семейным предприятием.
Напомним, в марте 2026 года Джошуа впервые посетил Украину. Фото боксера с журналистом Дмитрием Гордоном стало мемом в украинском сегменте Интернета.