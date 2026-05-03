"Динамо" - "Шахтер": онлайн-трансляция украинского Классико (видео)

Всеукраинское дерби пройдет в Киеве

В воскресенье, 3 мая, состоится центральный матч второго круга Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" — "Шахтер". Команды на данный момент не являются прямыми конкурентами в турнирной таблице, однако дерби всегда несет принципиальный характер.

"Динамо" примет "Шахтер" в 26 туре

Бело-синие претендуют на медали УПЛ, Горняки — на чемпионство

Рассудит встречу Александр Афанасьев, за VAR отвечает Владимир Новохатний

Горняки подходят к игре в качестве безоговорочного фаворита и претендента на титул чемпиона. "Динамо" в ответ борется за попадание в топ-3, ведь киевляне рискуют остаться без еврокубков (если не попадут в топ-3 и не выиграют Кубок Украины, — ред.).

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу "Шахтеру" за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании. В финале турнира киевляне сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".

"Шахтер", в свою очередь, мчит к чемпионству в УПЛ, а также ведет борьбу за попадание в финал Лиги конференций. Правда, в первом полуфинале Горняки потерпел поражение от "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.