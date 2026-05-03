Пополнение в семье Решетников? Жена телеведущего показала "округлый животик"

Звездные супруги уже давно говорят о дочери

Жена телеведущего Григория Решетник Кристина снова заинтриговала подписчиков новостью о пополнении в семье. В новом ролике она появилась с округлым животиком под нежную, медленную музыку – именно в таком стиле знаменитости обычно сообщают о беременности.

Первые секунды видео выглядели довольно серьезно и даже трогательно – Кристина нежно держалась за живот и улыбалась в камеру. Однако уже через мгновение на экране появилась надпись: "У меня есть новость: у меня тоже есть животик". Такой ролик появился на ее странице в Инстаграмм.

Окончательно расставив все точки, она подписала видео с иронией: " девушки, у вас тоже так? у меня — когда поем". В комментариях появился и поддержавший шутку жены Григорий Решетник, написав: "я каждый день беременный двойней".

Подписчики на такой юмор отреагировали очень эмоционально — многие смеются над шуткой. В то же время, часть аудитории не скрывает легкого разочарования — ведь уже долгое время в публичном пространстве обсуждается возможность пополнения в семье Решетников, в частности, рождения дочери.

Несмотря на это, большинство поклонников поддержали блогершу и оценили ее самоиронию. Судя по реакции, Кристине удалось не только развеселить аудиторию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Денисенко отреагировала на слухи о беременности. Актриса рассказала, что ее любимый Юрий Савранский хочет еще одного ребенка. У него уже есть сын и дочь от предыдущего брака.