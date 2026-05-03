"Шахтер" добыл волевую победу в дерби против "Динамо" (видео)

Всеукраинское дерби осталось за "Шахтером"

В воскресенье, 3 мая, состоялся центральный матч второго круга Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" — "Шахтер". Украинское Классико проходило в Киеве.

Встреча, которая состоялась на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась победой Горняков со счетом 1:2. Об этом сообщает "Телеграф".

"Динамо" активно начало поединок, что привело к быстрому голу. На 13-й минуте Матвей Пономаренко ошарашил Ризныка и Горняков ударом с центра поля. Дончане выровняли игру и закономерно сравняли счет. В дебюте второго тайма отличился Лукас Феррейра, которому помог рикошет от защитника. На 68-й минуте Лассина Траоре забил победный гол в игре, удачно сыграв на добивании. Добавим, что "динамовцы" были близки к тому, чтобы сравнять счет, но взятие ворот Герреро VAR отменил из-за офсайда, а в других моментах Бело-синим не хватило точности.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу "Шахтеру" за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании. В финале турнира киевляне сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".

"Шахтер", в свою очередь, мчит к чемпионству в УПЛ, а также ведет борьбу за попадание в финал Лиги конференций. Правда, в первом полуфинале Горняки потерпели поражение от "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.