Куда исчезла Ассоль (SWOIIA)? В сети обсуждают слухи о переезде певицы в РФ

Певица удалила все соцсети

Исчезновение из соцсетей, отсутствие каких-либо заявлений и тревожные предположения о возможном переезде – имя певицы Ассоль (SWOIIA) внезапно оказалось в центре громких обсуждений. В сети ходят слухи, что сейчас она проживает в России.

В Telegram-канале блогера Богдана Беспалова появился пост, который и стал толчком к дискуссиям. В нем говорится о том, что "ходят слухи", что артистка удалила все свои социальные сети, чтобы переехать в Россию. В то же время автор не представляет эту информацию как подтвержденный факт, а только спрашивает подписчиков, владеет ли кто-то деталями.

Как следует из публикации в Telegram-канале блогера, эти данные остаются на уровне обсуждений и не имеют официального подтверждения. Никаких заявлений от самой певицы или ее представителей пока не появлялось.

Пользователи в комментариях активно реагируют на сообщение – одни пытаются найти подтверждение или опровержение, другие призывают не делать преждевременных выводов без проверенных источников. Любые предположения по поводу переезда украинских артистов в РФ во время полномасштабной войны воспринимаются особенно остро.

К слову, певица действительно удалила свою страницу в Instagram без объяснений. Невозможно также найти ее аккаунт в TikTok.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Кате Гуменюк, сценическое имя которой SWOIIA. Она получила первую популярность в детстве и к тому времени конкурировала с такой же юной Алиной Гросу.