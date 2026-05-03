Сталo известнo, кoгда "АТБ" начинает рабoтать пo-нoвoму

Новое правило распространяется на сотрудников

В сети супермаркетов "АТБ" с воскресенья, 3 мая, начинают действовать новые правила — ежедневно будет проводиться "минута молчания". Таким образом в 9:00 обслуживание на кассах будет остановлено ровно на одну минуту.

Об этом "Телеграфу" стали известно из собственных источников. Соответствующие предложения были изложены в рекомендациях по выдаче Приказа по поддержанию национальной самоидентичности.

Согласно задумке, в 9:00 все работники супермаркета должны прекратить все процессы и разговоры, чтя память погибших на войне России против Украины. Это не касается работников, задействованных в выполнении непрерывных производственных процессов.

Кассы в этом время работать не будут. После завершения минуты молчания будет звучать гимн Украины (в течение одной минуты). Пока он звучит, работники должны стоя выразить свое уважение к стране.

Новые правила в "АТБ"

Минута молчания в Украине — что известно

Указ президента об общенациональной минуте молчания в Украине действует с 16 марта 2022 года. Каждый день в 9:00 украинцы должны чествовать память всех соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии России.

На улицах многих городов через громкоговорители звучит отсчет минуты молчания, иногда полиция на минуту останавливает движение транспорта по центральным улицам.

