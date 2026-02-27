В 2026 году украинцы могут легально носить дрова из леса: что для этого нужно
Деревья из леса можно брать без разрешения только в отдельных случаях, например во время аварий или чрезвычайных ситуаций
В 2026 году украинцы могут заготавливать дрова с леса для отопления собственных домов, но только по четко определенным правилам.
Самовольная вырубка деревьев или даже сбор сухостоя без разрешения – это нарушение закона, сообщают в "Новости.LIVE".
Можно ли брать дрова в лесу самостоятельно?
Да, но только при наличии специального разрешения — лесорубного билета. Закон предусматривает, что любое использование лесных ресурсов требует оформления официального документа.
Лесорубный билет: что это
Это официальное разрешение на использование лесных ресурсов, которое определяет:
- сроки выполнения работ;
- сколько древесины можно заготовить;
- правила очистки территории после вырубки;
- Учет платы, начисленной за использование лесных ресурсов.
Без билета проводить вырубку запрещено.
Как получить разрешение в 2026 году
Чтобы оформить лесорубный билет, необходимо:
- Обратиться в местный лесхоз;
- Подать заявление и документы, в частности план работ и материалы по участку.
Уполномоченные органы выдают билет после рассмотрения заявки.
Исключения для аварийных ситуаций
В срочных случаях, например, если нужно убрать опасные деревья возле электросетей, дорог или других объектов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или пожаров, лесорубный билет можно оформить в течение месяца после начала работ.
Документы нужны также при покупке дров
Если древесину покупают в государственных лесхозах или у официальных продавцов, нужно хранить документы, подтверждающие легальность покупки:
- товарно-транспортный документ;
- накладная.
