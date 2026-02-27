В 2026 году украинцы могут легально носить дрова из леса: что для этого нужно

Деревья из леса можно брать без разрешения только в отдельных случаях, например во время аварий или чрезвычайных ситуаций

В 2026 году украинцы могут заготавливать дрова с леса для отопления собственных домов, но только по четко определенным правилам.

Самовольная вырубка деревьев или даже сбор сухостоя без разрешения – это нарушение закона, сообщают в "Новости.LIVE".

Можно ли брать дрова в лесу самостоятельно?

Да, но только при наличии специального разрешения — лесорубного билета. Закон предусматривает, что любое использование лесных ресурсов требует оформления официального документа.

Лесорубный билет: что это

Это официальное разрешение на использование лесных ресурсов, которое определяет:

сроки выполнения работ;

сколько древесины можно заготовить;

правила очистки территории после вырубки;

Учет платы, начисленной за использование лесных ресурсов.

Без билета проводить вырубку запрещено.

Как получить разрешение в 2026 году

Чтобы оформить лесорубный билет, необходимо:

Обратиться в местный лесхоз;

Подать заявление и документы, в частности план работ и материалы по участку.

Уполномоченные органы выдают билет после рассмотрения заявки.

Исключения для аварийных ситуаций

В срочных случаях, например, если нужно убрать опасные деревья возле электросетей, дорог или других объектов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или пожаров, лесорубный билет можно оформить в течение месяца после начала работ.

Документы нужны также при покупке дров

Если древесину покупают в государственных лесхозах или у официальных продавцов, нужно хранить документы, подтверждающие легальность покупки:

товарно-транспортный документ;

накладная.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоят дрова в Украине и где дороже всего.