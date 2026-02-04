Сибига, Качка и не только: сколько украинские чиновники потратили денег из бюджета в Давосе

Чиновники провели в Швейцарии несколько дней

Всемирный экономический форум (ВЭФ), где в январе 2026 года проходил ряд дипломатических переговоров, помимо Владимира Зеленского посетила и делегация из украинских чиновников. Командировку, которая оплачивалась из бюджета Украины, согласовывал Кабмин.

"Телеграф" узнал, сколько бюджетных денег было потрачено на поездку. Так, согласно официальному ответам Секретариата Кабинета Министров, Министерства иностранных дел и Минэкономики, в Давос поехали, в частности:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка (18-22 января);

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (19-22 января);

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев (18-22 января);

директор Департамента экономической дипломатии и восстановление Кира Спиридонова;

заместитель директора департамента — начальник отдела информационной политики и СМИ Департамента публичной дипломатии и стратегических коммуникаций Георгий Тихий;

руководитель Отдела патронатной службы Дмитрий Тужанский и другие.

Сколько стоили командировки

В Кабмине подтвердили, что командировка Тараса Качки была оформлена официально и финансировалась за счет средств государственного бюджета на 2026 год. Ему компенсировали суточные расходы и проживание в пределах норм, определенных постановлением Кабинета Министров №98. Точную суму в Секретариате "Телеграфу" не сообщили, однако, согласно вышеуказанному постановлению, она должна быть такой — суточные 70 долларов США в день + предельная сумма компенсации за проживание – до 208 долларов США в сутки. При этом по возвращению чиновнику еще могут возместить стоимость авиабилета в эконом классе.

Ответ Кабмина Телеграфу

Сумма расходов на одного чиновника

Приблизительный расчет — 1112 долларов (4 дня суточные+ компенсация за проживание) + ~140 долларов авиабилет (согласно данным по продаже билетов, в настоящий момент стоимость перелета Варшава-Цюрих колеблется в районе 6 тысяч гривен в эконом классе в зависимости от авиакомпании) = ~ 54 000 гривен (по курсу НБУ).

Стоимость авиабилетов в Швейцарию

Относительно Соболева в ответе Секретариата Кабмина речь не идет. Также неизвестно, сколько стоило проживание в Давосе и были ли другие источники финансирования, кроме бюджета. Как объясняют: "Секретариат Кабинета Министров не является распорядителем информации по запросам относительно информации, которая может быть получена путем обобщения, аналитической обработки данных или требующей создания другим способом".

Однако, если придерживаться предыдущих расчетов, то примерная сумма должна составлять около 54 000 гривен (по курсу НБУ).

Траты на поездку Киры Спиридоновой , согласно данным МИД, составили 75 456,79 гривен.

, согласно данным МИД, Георгий Тихий потратил 46 473,00 гривен.

потратил Дмитрий Тужанский — 66 931,82 гривен.

— Андрей Сибига — 108 961,54 грн.

Ответ МИД Украины

Всего: ~405 тысяч гривен.

Заметим, что кроме этих должностных лиц в Давосе работали также секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и нардеп Давид Арахамия и другие. Информации об их командировках пока нет в распоряжении "Телеграфа".

Чем занимались Сибига, Соболев и Качка в Давосе

По сообщению Сибиги, в Давосе украинская делегация сосредоточилась в первую очередь на вопросе поддержки украинской энергетики. Другие обсуждаемые вопросы – дипломатия для завершения войны и укрепление обороноспособности.

