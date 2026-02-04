Без дорогих средств и химчистки: как быстро вывести пятна с дивана или ковра

Для каждого пятна понадобится свой метод выведения и очистки

Случайно разлитые кофе или вино на тканевое покрытие дивана или на ковер на полу могут испортить настроение. Сразу же хочется побыстрее его убрать, чтобы пятно не портило вид в доме. Однако не спешите бежать за дорогим химическим средством, ведь очистить ковер или диван можно тем, что уже есть у вас дома.

"Телеграф" рассказывает, как вывести пятна от вина, кофе, жирные следы или грязь, оставленную домашними животными, без использования дорогих покупных средств.

Как оказалось, для каждого вида загрязнений есть свои способы борьбы с ними, пишет Express. Просто нужно знать, где, как и что применять.

Лайфхаки по очистке дивана или ковра от пятен

Так, например, в случае с пролитыми кофе или газировкой скорость имеет решающее значение. Самое главное — это быстро промокнуть пятно бумажным полотенцем, салфеткой или чистой тряпкой, чтобы избежать дальнейшего распространения жидкости и проникновения ее вглубь тканевых волокон.

Жирные или масляные пятна от косметики или лосьонов обычно считаются самыми стойкими, так как они проникают глубже в волокна ткани. Бороться с ними можно с помощью обычной детской присыпки. Нанесите ее на пятно и оставьте на 15-20 минут, а после этого тщательно втяните пылесосом.

Если на ковер или диван пролито вино, тоже нужно действовать быстро. Промокните жидкость сухими салфетками и используйте теплую воду со средством для мытья посуды, чтобы отмыть пятно. Также в этом случае эффективным будет использование соды — она поможет удалить более темные пятна

Если после прогулки с собакой, животное с грязными лапами заскочило на диван, дождитесь, пока пятна высохнут, тогда их будет проще вывести. В таких случаях поможет мыльная вода, которой нужно протереть загрязненные участки. После высыхания диван будет снова чистым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить чайник от накипи с помощью колы или томатного соуса. Вы бы никогда и не подумали, что так можно было.