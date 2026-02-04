Часть украинцев нарушает законы ежедневно, даже не зная об этом: все из-за собак

Эти правила должны соблюдаться

В Украине владельцы собак обязаны соблюдать определенные правила содержания и выгула животных. Нарушение может обернуться не только штрафами, но и серьезными последствиями для самого хозяина.

Юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карина Гринчик рассказала РБК-Украина, как закон регулирует обращение с собаками. Он призван защищать людей, животных и поддерживать чистоту в городах и селах.

За нарушение каких правил можно получить большой штраф, сесть в тюрьму или потерять животное

Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, владельцев собак могут оштрафовать за нарушение правил содержания:

незаконное содержание животного в запрещенных местах, отсутствие регистрации, присутствие собаки в запрещенных местах, выгул без поводка или намордника, несоблюдение мер при транспортировке или неубранные после собаки экскременты.

Размер штрафа зависит от серьезности нарушения. За первое нарушение платят от 170 до 340 гривен, повторное нарушение или вред здоровью или имуществу – от 340 до 510 гривен. Если собака нанесла телесные повреждения человеку, штраф составляет 1700–3400 гривен, а животное могут конфисковать.

Кроме того, владелец несет гражданскую ответственность. Он должен компенсировать полную стоимость испорченного имущества, лечение травм и моральный ущерб потерпевшему. Основанием является статья 12 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" и соответствующие нормы Гражданского кодекса.

В случае тяжких телесных повреждений или смерти человека владельца могут привлечь к уголовной ответственности. Возможные наказания – общественные работы, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет.

За нарушение правил можно лишиться животного и получить большой штраф. Фото: Телеграф

Содержание собак

Закон также устанавливает ограничения на содержание собак. Нельзя держать животных лицам, которые в течение года были оштрафованы за жестокое обращение или судимы за издевательство над животными в течение 10 лет. Запрещено негуманно дрессировать собак, дарить их в конкурсах, использовать в рекламе без разрешения, попрошайничать с животными, бить, травить, привязывать к автомобилям, организовывать бои.

За жестокое обращение предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. Административные штрафы — от 3400 до 5100 гривен, повторное нарушение или ущерб нескольким животным — 5100-8500 гривен или админарест до 15 суток. Уголовная ответственность – лишение свободы от 1 до 8 лет в зависимости от тяжести и условий совершения преступления.

Выгул без поводка или намордника может стоить дорого. Фото: Телеграф

Как правильно выгуливать собаку

Правила выгула собак просты: животное должно быть под присмотром, за ним нужно убирать и обеспечивать безопасность окружающих. Породы из списка опасных должны выгуливаться на коротком поводке и в наморднике. Перевозка собак в транспорте допускается только в наморднике или контейнере.

Юрист подчеркивает: владелец отвечает не только за уход за животным, но и за безопасность людей. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому важно соблюдать правила содержания, выгула и обращения с собаками.

