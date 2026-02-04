Юна и красива: стало известно, кто понесет флаг Украины на Олимпиаде (фото)

Дочь военного стала вторым знаменосцем сборной Украины на Олимпиаде-2026

Вторым знаменосцем олимпийской сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии станет шорт-трекистка Елизавета Сидерко. Ранее был назван первый знаменосец Сине-желтых — скелетонист Владислав Гераскевич.

Что нужно знать

Сидерко и Гераскевич понесут флаг Украины на параде наций

Елизавета — дочь украинского военного

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Об этом сообщает Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА. 21-летняя Елизавета дебютирует на Олимпийских играх и станет самой молодой украинской шорт-трекисткой в истории Игр. Отец спортсменки защищает Украину на фронте.

Однако для меня это еще особенно, потому что я знаю, что мой папа, который сейчас защищает нашу страну на фронте, будет мной гордиться и сможет сказать: "Моя дочь открывает Олимпийские игры! Елизавета Сидерко

Добавим, что Сидерко принесла Украине единственную женскую лицензию в шорт-треке на дистанции 500 метров. До этого наша страна была представлена в этом виде спорта на Играх еще в 1998 году. Лучшим результатом Елизаветы на последнем чемпионате мира было 9-е место на дистанции 3000 м (женская эстафета).

Елизавета ведет блог в Instagram, где за юной спортсменкой следят сотни пользователей.

Елизавета Сидерко/Фото: instagram.com/yelyzavetasydorko

Напомним, сборная Украины будет представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали на Олимпиаде. Награды возможны только в двух видах спорта, считает ИИ.