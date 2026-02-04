Юна і вродлива: стало відомо, хто понесе прапор України на Олімпіаді (фото)

Донька військового стала другим прапороносцем збірної України на Олімпіаді-2026

Другим прапороносцем олімпійської збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Італії стане шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко. Раніше був названий перший прапороносець Синьо-жовтих — скелетоніст Владислав Гераскевич.

Що потрібно знати

Сидьорко та Гераскевич понесуть прапор України на параді націй

Єлизавета – дочка українського військового

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА. 21-річна Єлизавета дебютує на Олімпійських іграх та стане наймолодшою українською шорт-трекісткою в історії Ігор. Батько спортсменки захищає Україну на фронті.

Однак для мене це ще особливо, тому що я знаю, що мій тато, який зараз захищає нашу країну на фронті, мною пишатиметься і зможе сказати: "Моя дочка відкриває Олімпійські ігри! Єлизавета Сидьорко

Додамо, що Сидьорко принесла Україні єдину жіночу ліцензію у шорт-треку на дистанції 500 метрів. Наша країна востаннє була представлена у цьому виді спорту на Іграх ще у 1998 році. Найкращим результатом Єлизавети на останньому чемпіонаті світу було 9 місце на дистанції 3000 м (жіноча естафета).

Єлизавета веде блог в Instagram, де за юною спортсменкою стежать сотні користувачів.

Єлизавета Сидьорко/Фото: instagram.com/yelyzavetasydorko

Єлизавета Сидьорко/Фото: instagram.com/yelyzavetasydorko

Єлизавета Сидьорко/Фото: instagram.com/yelyzavetasydorko

Єлизавета Сидьорко/Фото: instagram.com/yelyzavetasydorko

Єлизавета Сидьорко/Фото: instagram.com/yelyzavetasydorko

Нагадаємо, збірна України буде представлена на Іграх-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі на Олімпіаді. Нагороди можливі лише у двох видах спорту, вважає ШІ.