В Европе призвали к олимпийскому перемирию: появилась первая реакция России

Президент Италии предложил объявить олимпийское перемирие? Очевидно, что такое заявление – обычное пустословие. Мало сказать подобное, важнее после этого еще на что-то повлиять. Лучше бы такие заявления звучали от людей, которые реально могут что-то изменить.

Вот буквально вчера президент ФИФА Инфантино предложил вернуть россиян в мировой футбол. Если он хочет этого, пусть что-то сделает, а не просто об этом заявит.

Такая же история с Олимпиадой: в Италию едут всего 13 наших спортсменов, а ее президент предлагает заключить олимпийское перемирие. Очень лицемерное заявление с его стороны.