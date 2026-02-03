В Европе призвали к олимпийскому перемирию: появилась первая реакция России
Кремль пока хранит молчание
Известный российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал идею олимпийского перемирия. Накануне президент Италии Серджо Маттарелла призвал к перемирию во время проведения зимней Олимпиады-2026.
Что нужно знать
- Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию
- Российский пропагандист выступил против на фоне молчания Москвы
- Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Соответствующий комментарий Губерниева приводит sport24.ru. По словам Дмитрия, предложение Италии "лицемерное", ведь на Игры допустили только 13 россиян.
Президент Италии предложил объявить олимпийское перемирие? Очевидно, что такое заявление – обычное пустословие. Мало сказать подобное, важнее после этого еще на что-то повлиять. Лучше бы такие заявления звучали от людей, которые реально могут что-то изменить.
Вот буквально вчера президент ФИФА Инфантино предложил вернуть россиян в мировой футбол. Если он хочет этого, пусть что-то сделает, а не просто об этом заявит.
Такая же история с Олимпиадой: в Италию едут всего 13 наших спортсменов, а ее президент предлагает заключить олимпийское перемирие. Очень лицемерное заявление с его стороны.
Накануне Маттарелла на открытии сессии Международного олимпийского комитета (МОК) призвал все страны к олимпийскому перемирию.
Мы настойчиво и решительно требуем, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось везде. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие.
Официальные власти РФ пока не давали комментарии по этому поводу. Добавим, что Губерниев — не простой комментатор. Он также является советником министра спорта России. Именно он вел знаменитый "шабаш Путина" в "Лужниках" в марте 2022 года. Кроме того, в январе 2026 года Европейский Союз наложил персональные санкции на Дмитрия.
Напомним, в Италии в конце 2025 года предлагали Украине и России пойти на олимпийское перемирие. Киев согласился, а вот Москва предложение Рима проигнорировала. Позднее об олимпийском перемирии заговорили в ООН, однако в РФ проигнорировали и эту инициативу.