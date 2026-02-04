Хотят что-то вам сказать? К чему снятся умершие родственники и стоит ли бояться

Сны с умершими родственниками могут служить подсказкой или знаком

Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с тем, что им снились умершие родственники. Часто такие сны окутаны загадочностью и даже мистикой, они по-разному воспринимаются и трактуются людьми. Однако стоит ли их бояться?

"Телеграф" рассказывает, как в сонниках толкуют сны с умершими родственниками и стоит ли бояться таких сновидений.

К чему снятся умершие родственники?

Разные популярные сонники по-разному толкуют сновидения с умершими родственниками. Однако существуют ключевые сценарии, которые веками трактовались одинаково:

Взять подарок у покойного — хороший знак, сулящий прибыль или добрые вести.

— хороший знак, сулящий прибыль или добрые вести. Отдать что-то свое — в символическом смысле это трактуется как потеря жизненной энергии или материальные убытки.

— в символическом смысле это трактуется как потеря жизненной энергии или материальные убытки. Просто видеть живым и веселым — знак того, что вы примирились с утратой и готовы двигаться дальше.

— знак того, что вы примирились с утратой и готовы двигаться дальше. Уходить вместе за руку — самый пугающий символ, призывающий обратить пристальное внимание на свое здоровье или безопасность.

Умершие родственники иногда приходят во сне. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что говорит наука?

С научной точки зрения, сон — это наше подсознание, которое обрабатывает информацию. Во сне умершие родственники приходят к человеку не "с того света", а из собственной памяти и мыслей.

Есть несколько самых распространенных объяснений, почему снятся умершие родственники:

Незавершенные дела : Если при жизни остались недосказанности или конфликты, мозг пытается "доиграть" ситуацию во сне, чтобы закрыть этот вопрос и не тревожиться по этому поводу.

: Если при жизни остались недосказанности или конфликты, мозг пытается "доиграть" ситуацию во сне, чтобы закрыть этот вопрос и не тревожиться по этому поводу. Поиск опоры: В моменты эмоционального кризиса мы подсознательно вызываем образ человека, который был для нас символом защиты или опоры.

моменты эмоционального кризиса мы подсознательно вызываем образ человека, который был для нас символом защиты или опоры. Процесс горевания: Человек постепенно адаптируется к утрате, и такие сны — важный этап "отпускания" своего горя.

