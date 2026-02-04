Укр

Хотят что-то вам сказать? К чему снятся умершие родственники и стоит ли бояться

Почему умершие родственники приходят во сне
Почему умершие родственники приходят во сне.

Сны с умершими родственниками могут служить подсказкой или знаком

Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с тем, что им снились умершие родственники. Часто такие сны окутаны загадочностью и даже мистикой, они по-разному воспринимаются и трактуются людьми. Однако стоит ли их бояться?

"Телеграф" рассказывает, как в сонниках толкуют сны с умершими родственниками и стоит ли бояться таких сновидений.

К чему снятся умершие родственники?

Разные популярные сонники по-разному толкуют сновидения с умершими родственниками. Однако существуют ключевые сценарии, которые веками трактовались одинаково:

  • Взять подарок у покойного — хороший знак, сулящий прибыль или добрые вести.
  • Отдать что-то свое — в символическом смысле это трактуется как потеря жизненной энергии или материальные убытки.
  • Просто видеть живым и веселым — знак того, что вы примирились с утратой и готовы двигаться дальше.
  • Уходить вместе за руку — самый пугающий символ, призывающий обратить пристальное внимание на свое здоровье или безопасность.
Умершие родственники во сне
Умершие родственники иногда приходят во сне. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что говорит наука?

С научной точки зрения, сон — это наше подсознание, которое обрабатывает информацию. Во сне умершие родственники приходят к человеку не "с того света", а из собственной памяти и мыслей.

Есть несколько самых распространенных объяснений, почему снятся умершие родственники:

  • Незавершенные дела: Если при жизни остались недосказанности или конфликты, мозг пытается "доиграть" ситуацию во сне, чтобы закрыть этот вопрос и не тревожиться по этому поводу.
  • Поиск опоры: В моменты эмоционального кризиса мы подсознательно вызываем образ человека, который был для нас символом защиты или опоры.
  • Процесс горевания: Человек постепенно адаптируется к утрате, и такие сны — важный этап "отпускания" своего горя.

