Без света и тепла: что происходит в Харькове после наибольшего удара по энергетике в 2026 году

Без отопления осталось более 100 тысяч человек, еще больше — без света

Во время ночной атаки на Украину россияне три часа подряд били по Харькову, чтобы повредить местную ТЭЦ. По данным городских властей повреждения получили ТЭЦ-5 и электроподстанции "Харьковская" и "Залютино" — объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Без тепла в городе осталось 929 объектов, из них 853 жилые дома. Это более 270 тысяч харьковчан в трех районах без отопления. Ситуация сложная, по словам мэра города Игоря Терехова, оборудование сильно повреждено. Всего в области 60% абонентов без электроснабжения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Будут ли выключать свет в Харькове

В области действуют графики аварийных отключений. В домах Харькова, где отопления нет, свет выключать не будут. Об этом городские власти договорились с правительством, чтобы люди могли пользоваться электрообогревателями. Из нескольких областей в Харьков едут специалисты и оборудование для стабилизации ситуации.

Одна из поврежденных ТЭЦ в Украине/ Фото: Reuters

Что с отоплением в Харькове

Часть города осталась без тепла из-за масштабных разрушений критической инфраструктуры. "Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов", — отмечал Терехов, однако отметил — энергетики и тепловики будут работать над скорейшим ремонтом. И то, что с системы будет слита вода не означает, что отопления не будет до весны.

Где можно согреться и изменят ли комендантский час

В Харькове работает 101 пункт незламности на базе школ, по области — 778 пунктов. Дополнительно разворачивают более 100 пунктов обогрева, 33 от ГСЧС и партнеров и пункт несокрушимости на базе поезда Укрзализныци.

Пункт обогрева в Харькове/ Фото: Мнение

Первый мобильный пункт обогрева в Харькове/ Фото: Мнение

По данным ОВА, решение о сокращении продолжительности комендантского часа пока не принято, но это может измениться к вечеру. "Для нас критическим будет, как я понимаю, 15 часов, далее – 18. Все будет зависеть от темпов стабилизации и ликвидации последствий этой атаки, и тогда уже будем принимать, возможно, решение. Возможно, сегодня в конце дня будем собирать Совет обороны и принимать определенные решения относительно срока действия комендантского часа", — отмечает Синегубов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме Харькова и Киева Россия атаковала и Виннитчину. Взрывы раздавались в областном центре и в Ладыжине. Часть области без света.