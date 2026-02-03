Баллистика будет каждый день? Украинцев предупредили о резком росте угроз

Стратегия России скопирована из истории Европы

Массированный обстрел Украины, произошедший в ночь на вторник, 3 февраля, оказался одним из самых масштабных за время полномасштабного вторжения. Только по Днепру был нанесен удар как минимум 15 баллистическими ракетами, что является "рекордом" по количеству подобных запущенных целей.

"Телеграф" пообщался с украинскими военными обозревателями, чтобы узнать, связан ли этот удар с завершением "энергетического перемирия" и чего ждать от подобных инициатив дальше.

Мнения расходятся: накапливали ракеты или нет

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что россияне действительно использовали паузу для накопления боекомплекта. В последний раз до этого обстрела эти ракеты использовались от полутора до 2 недель назад.

"Имеются в виду ракеты Х-101, имеются в виду ракеты Х-22, 32. А о баллистике речь не идет. Потому что баллистика сейчас становится основным инструментарием террора. Она будет использоваться почти ежедневно, и в последующие месяцы, к сожалению, ситуация будет ухудшаться, потому что россияне масштабируют производство и использование баллистических средств поражения", — говорит он.

Олександр Коваленко

Накопление же шло именно по другим компонентам ракетного оружия. И, по мнению эксперта, само это "энергетическое перемирие" было использовано оккупантами, чтобы накопить боекомплект в более-менее спокойных для себя обстоятельствах, когда дальнобойные удары Украины по глубокотыловым зонам России, где и происходило накопление, не наносились.

"Там, где происходит накопление, транспортировка, отправка, логистические моменты, связанные с оружием, что значительно замедляет процесс формирования боекомплекта. И, соответствующим образом, "энергетическое перемирие", о котором так много говорили, оказалось ничем иным, как инструментом для того, чтобы Россия имела возможность устроить контролируемый террор", — считает Коваленко.

По его словам, это был именно контролируемый террор из-за позиции Трампа, который не реагирует на удары достаточно остро и активно.

Это контролируемый террор благодаря тому, что какие-то неформальные договоренности заставляют Украину не наносить удары в глубокий тыл Российской Федерации, это уже очевидно. И нам это не на пользу. Это только дает возможности россиянам увеличивать мощности для последующих ударов по Украине Александр Коваленко

Военный аналитик Дмитрий Снегирев придерживается иного мнения, он считает, что именно с "энергетическим перемирием" этот обстрел не связан.

"Это связано, в первую очередь, с переговорным процессом. Причем неслучайно выбран регион, это Днепропетровская область, удар наносился не только по Днепру, но и по Кривому Рогу. Это элемент военно-политического давления на украинскую сторону. Как раз накануне переговорного процесса было понятно, что они берут соответствующую паузу и эта пауза будет использована", — говорит он.

С одной стороны, как элемент договороспособности, США обратились с просьбой, которая была удовлетворена, но уже в дальнейшем действия будут свидетельствовать о том, что российская сторона остается неуступчивой в своих требованиях относительно территориальных уступок.

"То есть фактически, прогнувшись перед Соединенными Штатами, Россия пыталась компенсировать информационное и политическое поражение. А говорить о том, что они неделю там накапливали, — это откровенный бред, учитывая то, что баллистические средства поражения, аэробаллистические ракеты имеются в виду, и крылатые ракеты, за неделю сделать невозможно. Это занимает достаточно серьезный промежуток времени. То же касается и беспилотников", — считает Снегирев.

Дмитрий Снегирев

Вместо этого обозреватель называет другую цель россиян, связанную с "энергетическим перемирием": они взяли неделю, чтобы дать возможность украинской стороне восстановить поврежденную от предыдущих ударов инфраструктуру, вложить деньги, материальные ценности, в том числе и помощь со стороны ЕС и американских партнеров в восстановление объектов.

"И, соответственно, снова-таки наносят удары по тем же энергетическим объектам. То есть тактика вполне понятна, эта пауза была нужна. Они фактически дали возможность провести какие-то восстановительные работы и снова ударили по тем же объектам, фактически обескровливая возможность дальнейшего проведения восстановительных работ. Вот в чем тактика заключается", — говорит он. К тому же, он напоминает, что обстрел произошел накануне визита генерального секретаря НАТО в столицу, что является сигналом и для стран западного мира.

Одновременный удар по городам: в чем выгода

Под обстрелом еще до вылета стратегических бомбардировщиков одновременно было три города: Киев и Днепр атаковали баллистические ракеты, в то время как на Харьков россияне запустили авиационные управляемые бомбы. "Телеграф" поинтересовался у аналитиков, не является ли это новой тактикой врага.

Они пытаются парализовать жизнедеятельность городов-миллионников. Харьков, Днепр, заметьте, выбор неслучаен. В Винницкой области они пытаются отрезать, нарушить целостность энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому они ударили по подстанциям, которые соединяют Ровенскую АЭС с Киевом, областью и другими центральными регионами Дмитрий Снегирёв

Как объясняет аналитик, целенаправленный удар был даже не по количеству средств поражения — россияне одновременно хотели "выключить" значительную часть территории, то есть создать блэкаут не только в столице, но и в других городах-миллионниках.

Маршрут воздушных целей во время обстрела 3 февраля 2026 года

Александр Коваленко напоминает, что в январе 2025 года россияне использовали 28 баллистических ракет. В январе 2026 года их количество уже возросло до 91.

"Они видят, насколько сложно нам справиться с вопросом перехвата этих ракет. Это связано с фактором того, что не все наши города-миллионники прикрывают ЗРК "Patriot" и "SAMP/T", которые могут перехватывать баллистику. И не ко всем даже тем комплектам, которые мы имеем, есть достаточный боекомплект, чтобы перехватить все те воздушные угрозы баллистического типа", — говорит эксперт.

Россияне хорошо понимают этот дефицит, поэтому и масштабируют использование баллистических ракет. Города, которые находятся на относительно большем расстоянии от границы — Киев, Днепр и другие, бывают под обстрелом баллистики чаще, тогда как на Харьков в плане баллистических угроз оккупанты обращают внимание меньше.

"Для Харькова большая проблема — это то, что он находится почти в 20-25 км от границы с Российской Федерацией. Отреагировать на некоторые угрозы просто не хватает времени. Для этого нужна почти идеально эшелонированная ПВО, многоуровневая, которой, к сожалению, сейчас в Украине нет. С учетом всех тех типов угроз, модификации угроз, которые использует Россия, для мест, которые находятся у самой границы с Российской Федерацией, это вообще вызов, с которым очень трудно справиться", — считает Коваленко.

Югославский сценарий: какова цель России

Аналитик Дмитрий Снегирев считает, что основной задачей Москвы является провоцирование социальных потрясений и протестов, по аналогии с теми, что уже были в Киеве.

"Это, в их понимании, как они называют, иранский вариант, но с украинской спецификой. Они хотят дестабилизации внутренней ситуации в государстве. Чтобы было требование населения: "лучше плохой мир, чем такая война", — считает он.

Россияне при этом фактически копируют сценарий действий стран НАТО в момент свержения режима Милошевича в Югославии, причем копируют фактически идентично.

"Тогда так же страны наносили удары по теплоэлектростанциям, энергетической инфраструктуре с целью создать социальный хаос и создать предпосылки для отставки правительства Милошевича. И они повторяют это один в один. Почему и реакция Запада такая вялая, потому что они прекрасно понимают. Мол, они сами открыли ящик Пандоры и фактически создали этот сценарий, правильно?", — говорит аналитик.

Он считает, что россияне изменили тактику, сейчас речь идет уже о дистанционной войне. Они поняли, что на линии фронта нет успехов тактического уровня, поэтому перешли к обескровливанию украинской энергетики, инфраструктуры, а соответственно и украинской экономики.

Сработают ли следующие "перемирия"

Александр Коваленко утверждает: Россия никогда не откажется от своей стратегии террора против Украины. Именно поэтому он и считает, что в случае любых договоренностей относительно временной остановки огня — хоть частичной, хоть полной — обстрелы будут продолжаться.

Эта имитация мирных переговоров, она приводит только к тому, что умирает больше украинцев. За тот период, что у нас было так называемое "энергетическое перемирие", что мы увидели? Мы увидели удар по родовому отделению в Запорожье. Мы увидели многочисленные удары по Херсону и по Харькову. Мы увидели удар в Днепропетровской области по автобусу с шахтерами. Террор продолжался. Да, они не били по энергетике, имитировали это "энергетическое перемирие", но они сконцентрировали тот ресурс, который они обычно направляют на энергетику, на убийство, еще большее убийство в тылу гражданских Александр Коваленко

Именно поэтому, говоря об "энергетическом перемирии", мы получаем катализационные моменты, пиковые моменты геноцида украинцев. А как только заканчивается срок "энергетического перемирия", мы получаем пиковые показатели ударов по энергетике.ежед

"Какой смысл в таком перемирии вообще? Этот вопрос надо ставить, чтобы это происходило не просто так, знаете. В каком-то информационном пространстве волна "перемирия". Я, честно говоря, удивился, когда услышал, что когда в СМИ начали рассказывать о том, что начинается "энергетическое перемирие", на маркетплейсах начало появляться много отказов от забронированных зарядных станций, генераторов и павербанков", — рассказывает Коваленко.

Это свидетельствует о том, что часть украинского общества продолжает жить в "розовых очках" на исходе четвертого и начале пятого года полномасштабного вторжения, при том что террор энергетики продолжается с осени 2022 года.

"А вот эти все разговоры о каких-то перемириях, при том что Россия к нему вообще не готова, они еще больше вводят в заблуждение ту часть нашего украинского общества, которое ментально даже, мне кажется, не готово понять, что у нас происходит", — подытоживает Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эта пауза в атаках оказалась не жестом доброй воли после просьб Трампа, а продуманным шагом Москвы, имеющим две составляющие — политическую и военную.