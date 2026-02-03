Прилет в жилой дом: что известно об атаке "шахедов" по Харькову
-
-
Днем 3 февраля враг атаковал Харьков дронами "шахед". В результате біло зафиксировано попадание в жилой дом.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, прилет был в Салтовском районе.
Позже он написал: "Попадание в жилой многоэтажный дом".
Как сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате вражеского удара БпЛА по Салтовскому району Харькова вспыхнули квартиры в жилом многоэтажном доме. На место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
В настоящее время информация о пострадавших не сообщалась. Подробности этого страшного происшествия устанавливаются.
К слову, это не первый удар за этот день. До этого, еще в 11 часов утра, Терехов в соцсетях писал об ударе беспилотника "Молния" по Шевченковскому району города.
