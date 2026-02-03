Прилет в жилой дом: что известно об атаке "шахедов" по Харькову

Днем 3 февраля враг атаковал Харьков дронами "шахед". В результате біло зафиксировано попадание в жилой дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, прилет был в Салтовском районе.

Позже он написал: "Попадание в жилой многоэтажный дом".

Как сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате вражеского удара БпЛА по Салтовскому району Харькова вспыхнули квартиры в жилом многоэтажном доме. На место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

В настоящее время информация о пострадавших не сообщалась. Подробности этого страшного происшествия устанавливаются.

К слову, это не первый удар за этот день. До этого, еще в 11 часов утра, Терехов в соцсетях писал об ударе беспилотника "Молния" по Шевченковскому району города.

Новость дополняется…