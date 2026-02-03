"Плохой сигнал для мирных переговоров": главные заявления Рютте об обстреле, войне и поддержке НАТО (фото)

Марк Рютте назвал ночную атаку РФ одной из самых мощных

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля посетил Украину. Среди прочего он выступил с речью в Верховной Раде и провел совместную с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференцию.

Рютте в Киеве остановился на нескольких вопросах, в том числе на обстреле Украины, который произошел ночью накануне. Он назвал атаку одной из самых сильных за войну и подчеркнул, что это плохой сигнал в переговорах.

Президент Украины полностью готов пойти на соглашение с россиянами, которое, конечно, должно быть приемлемым для обеих сторон. Но, конечно, это (атака, — ред.) поднимает вопрос, серьезно ли россияне относятся к этому. Я надеюсь, что они серьезны, и Президент Соединенных Штатов делает все со своей командой, что они могут принести мир. И я хвалю их за это, были сделаны большие усилия. Но эта ночь – это был очень плохой сигнал. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО

Марк Рютте

Марк Рютте и Владимир Зеленский

Зеленский также прокомментировал атаку, отметив, что Россия фактически сорвала предложенные США шаги по деэскалации после встречи в Абу-Даби. По данным президента, обстрел стал рекордным по количеству баллистических ракет.

Владимир Зеленский

На пресс-конференции Рютте отдельно остановился на вопросе распределения помощи Украине между союзниками. Он отметил, что в настоящее время часть стран Альянса пересматривает запасы, чтобы передать Украине дополнительные ракеты ПВО.

Нам нужно лучшее распределение бремени внутри НАТО. Именно над этим мы работаем. Мы знаем, что некоторые страны, такие как канадцы, норвежцы, немцы, голландцы и датчане, а также норвежцы, шведы вместе с балтийскими странами, делают достаточно много. У нас есть другие страны, которые также делают относительно многое, как Словения или Бельгия, но в целом можно сделать больше. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО

Марк Рютте

Во время визита в Украину Рютте также отметил, что 90% ракет для систем ПВО поступает через программу закупки вооружений PURL и 75% используемых на фронте. Он отметил, что НАТО продолжит работу над этим механизмом.

Он также прокомментировал, что Альянс учится у Украины и совместно с Украиной работают над производством определенных видов вооружения. "Мы все выигрываем от этого сотрудничества", — говорит генсек НАТО.

Марк Рютте и Владимир Зеленский

Рютте затронул и тему послевоенной безопасности, в частности отметил, что после достижения мира, Украину поддержат силы коалиции, будут вооруженные силы, самолеты и поддержка в море. Зеленский на пресс-конференции также остановился на этом вопросе. Он отметил, что у Украины есть общее видение с партнерами по армии численностью 800 тыс. военных, но критически нужна международная финансовая поддержка. По словам президента, еще одна ключевая гарантия безопасности — членство Украины в ЕС, что стратегически важнее отдельных пакетов поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атака по Украине оставила без света абонентов в Киеве, Винницкой и Харькове. В последнем городе объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.