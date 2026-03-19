Украинцам предлагают "компенсацию" за отключение света от "Укрэнерго": что об этом известно

В сети активизировалась новая волна мошеннических схем, которые связаны с "компенсацией" от "Укрэнерго". Мошенники чаще всего представляются работниками "Ощадбанка", ООН или Красного креста.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Компания отмечает, что никаких компенсаций сейчас за постоянные отключения света нет.

Все сообщения по этому поводу — это очередная манипуляция на чувствительной теме. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые предоставляют "представителям" личные данные счетов.

"НЭК "Укрэнерго" – оператор системы передачи, который не поставляет электроэнергию бытовым потребителям, а соответственно – не может и выплачивать никаких компенсаций. Цель этих фейковых сообщений – похищение персональных данных, в частности – банковской информации", – отметили в пресс-службе.

Скрин сообщения от мошенников

Известно, что при работе с украинцами злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под "Ощадбанк" или другое учреждение или организацию. Далее просят "для зачисления выплаты" ввести номер собственной банковской карты, срок ее действия и CVV-код. После этого мошенники получают доступ к счетам и списывают средства.

"Пожалуйста, будьте осмотрительны и не позволяйте мошенникам обмануть себя. Не переходите на подозрительные ссылки и не вводите персональные данные после перехода по ним. Если случайно ввели собственные банковские реквизиты – немедленно заблокируйте карту", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Как уберечь себя от мошенников

Никому не сообщайте срок действия карты, CVV-код (3 цифры с обратной стороны) и пароли. Банки и госучреждения никогда не запрашивают эту информацию.

Покупайте только на проверенных сайтах (https://), избегайте слишком низких цен. Используйте наложенный платеж (оплата при получении).

Не нажимайте на ссылки в сообщениях от незнакомцев, в мессенджерах или соцсетях о "выигрышах" или "социальных выплатах".

Если звонят по телефону с просьбой перевести деньги за "решение вопроса" с полицией, положите трубку и позвоните родственнику самостоятельно.

Используйте разные пароли для всех аккаунтов.

