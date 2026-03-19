Как рассчитать, когда будет Пасха? Простой лайфхак, который поймут многие украинцы

Почему дата каждый раз иная, как церкви выбирают день и как самостоятельно вычислить праздник на любой год

Дата Пасхи — вопрос, который волнует многих каждый год, и 2026 год не стал исключением. Люди пытаются понять, как определить, когда наступает праздник, и не запутаться в датах.

Мы поделимся лайфхаком, как правильно вычислить дату Пасхи.

Почему дата меняется каждый год

Пасха привязана не к солнечному, а к лунному циклу. По решению Никейского собора 325 г. н. э., праздник приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего не ранее весеннего равноденствия. Ровноводство церковь зафиксировала условно — 21 марта.

Через это окно между самой ранней и поздней возможной датой составляет целых 35 дней: с 22 марта по 25 апреля. Именно поэтому из года в год приходится уточнять.

Католический и православный: в чем разница

Обе церкви используют одинаковый принцип, но считают по разным календарям. Католическая и протестантская традиции опираются на григорианский календарь (введенный в 1582 году), тогда как большинство православных церквей — на юлианский, отстающий от григорианского на 13 дней. Отсюда и расхождение дат, встречающееся в большинстве лет.

Алгоритм Гаусса: вычислить самостоятельно

В 1800 году математик Карл Фридрих Гаусс вывел формулу, точно определяющую дату католической Пасхи для любого года. Вот как она работает пошагово:

Вычислить a = год mod 19 – остаток от деления на 19 (цикл Метона) Вычислить b = год mod 4 и c = год mod 7 – поправки на календарь Найти k = ⌊год/100⌋, p = ⌊(13 + 8k)/25⌋, q = ⌊k/4⌋ Вычислить M = (15 − p + k − q) mod 30 и N = (4 + k − q) mod 7 Найти d=(19a+M) mod 30 и e=(2b+4c+6d+N) mod 7 Если d+e<10 → Пасха (d+e+22) марта. Иначе → (d+e − 9) апреля. Исключение: 26 апреля → 19 апреля; 25 апреля при d=28, e=6, a>10 → 18 апреля.

Для православной Пасхи используют ту же логику, но с фиксированными значениями M=15 и N=6 (без поправок на столетние годы), а результат переводят в григорианский стиль, прибавив 13 дней.

Когда празднуют Пасху в Украине

В Украине подавляющее большинство верующих — православные и греко-католики — будут праздновать Пасху 12 апреля 2026 года. Именно в это воскресенье Пасху будут отмечать Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые следуют юлианскому пасхальному календарю.

Римско-католические приходы, которых в Украине значительно меньше, будут праздновать на неделю раньше — 5 апреля.

Интересный факт

Даты католической и православной Пасхи совпадают в среднем раз в 3-4 года. В 2025 году обе церкви отмечали праздник одновременно – 20 апреля. В 2026-м они расходятся снова. Следующее совпадение – 2028 год.

Хотя формула Гаусса выглядит громоздко, за ней стоит простая идея: синхронизировать солнечный год (365,25 дня) и лунный цикл (около 29,5 дня) так, чтобы праздник каждый год попадал в правильную фазу Луны после равноденствия.

