Погода подпортит Пасху в Харькове? Каких сюрпризов ждать на праздник

Даже через месяц в областном центре не стоит ждать жары

В Харькове на Пасху (12 апреля) ожидается пасмурная и не слишком теплая погода. Возможно, праздник даже подпортит небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, согласно данным синоптиков сайта Meteofor, на православную Пасху в Харькове небо затянет тучами. Столбики термометров в этот день не будут превышать +9 градусов, а ночью будут опускаться еще ниже — до +7 градусов.

Погода в Харькове

Схожий прогноз дают и специалисты сервиса Meteo.ua. По их информации, 12 апреля в Харькове установится прохладная погода — +9+1 градус. Возможна облачность и даже небольшие осадки в виде дождя.

Погода в Харькове

Почему почти весь март был теплым

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, синоптическую ситуацию над большей частью Евразии определял мощный блокирующий антициклон "KONRAD". Он занимает колоссальную территорию — от Восточной Сибири через Казахстан до Украины, формируя масштабную область высокого давления протяженностью более 5 тысяч километров.

В результате чего атлантический циклон вытесняется на периферию и обеспечивает устойчивую, сухую погоду на большей части континента.

Карта синоптических процессов в Украине

