"Умереть в горах - это здорово": в России отказались снимать с горы тело известной альпинистки

Тело альпинистки останется на одном из склонов Пика Победы

Трагедия российской альпинистки Натальи Наговициной, которая произошла в Кыргызстане августе 2025 года, взбудоражила весь мир. Женщину со сломанной ногой оставили умирать на Пике Победы на высоте около 7 км.

Что нужно знать

Наговицина сорвалась и сломала ногу во время восхождения на Пик Победы

Эвакуация не удалась, ее признали мертвой

В России не собираются снимать ее тело с горы

Российские власти отказалась снимать тело альпинистки с горы. Об этом заявил вице-президент организации Александр Пятницин. Все дело в сложности и дороговизне такой операции. Однако то, как это объяснил Пятницин, вызывает много вопросов. Российский функционер фактически заявил, что альпинисты мечтают умереть в горах.

Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно. Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать. У нас есть хорошие альпинисты, хорошие группы. Но это непрофессиональный вид спорта. Люди работают по своим направлениям, а раз в год едут в отпуск в горы. Федерация не будет и не может инициировать поиски. Мы общественная организация, которая живет на членские взносы. У нас, наоборот, даже считается, что если кто-то нашел покой в горах, — это здорово. Кто-то в таких местах делает памятные таблички, там собираются друзья, родственники и вспоминают. Самое главное — память. Если бы это было место, куда можно подойти и забрать — другое дело, это, конечно, сделали бы. Александр Пятницин

Напомним, в августе 2025 года 47-летняя Наталья Наговицына совершала восхождение на Пик Победы (7439 м) вместе с еще тремя альпинистами: россиянином Романом Мокринским, немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигильей. 12 августа женщина сорвалась и сломала ногу. Мокринский оказал ей помощь и спустился в штурмовой лагерь.

Лука Синигилья

После этого Синигилья и Зигмунд отправились на помощь к Наталье. 13 августа они принесли ей спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон. Мужчины заночевали с россиянкой, после чего решили спуститься за дополнительной помощью. Синигилья получил обморожение рук, а 15 августа он скончался мучительной смертью из-за отека мозга. Гюнтера и Мокринского позднее эвакуировали спасатели.

17 августа военный вертолет Кыргызстана Ми-8 направился к россиянке, однако из-за сложных погодных условий он не долетел и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Несколько человек получили тяжелые травмы, после чего их эвакуировали другим вертолетом.

19 августа спасатели Кыргызстана и опытные альпинисты начали спасательную операцию, однако уже 23 августа ее свернули на высоте 6100 м. Глава пресс-службы МЧС Кыргызстана Адил Чаргынов заявил о смерти Наговициной.

Отметим, в 2021 году муж Наговициной Cергей погиб во время восхождения на гору Хан-Тенгри (6995 м), которая находится рядом с Пиком Победы. Наталья была с мужем, когда у него случился инсульт на высоте 6900 метров и его парализовало. Только после смерти Сергея Наговицина согласилась на эвакуацию, а через год она вернулась на Хан-Тенгри и установила там мемориальную табличку в память о погибшем муже. Об этом сняли документальный фильм.

Справка: Пик Победы — горная вершина высотой 7439 метров хребта Какшаал-Тоо, высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана, самый северный 7-тысячник. Опытные альпинисты считают гору довольно опасной для восхождения. В некоторые годы подняться на вершину не удается никому.

Пик Победы/Фото: alexclimb.com

