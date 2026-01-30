Лучший российский спортсмен перед Олимпиадой спрятался под другим флагом, но не фартануло

Российский лыжник на некоторое время "стал" казахстанцем

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов заявился на международный турнир Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Примечательно, что представитель РФ попал список участников под флагом Казахстана.

Что нужно знать

Заявку Большунова заметили на международном турнире в Италии

Россиянин числился представителем Казахстана в протоколе

Организаторы сообщили об ошибке

Об этом сообщили на официальном сайте соревнований. Гонка пройдет в пятницу, 30 января, начало в 21:00 по киевскому времени.

После огласки и критики Большунова на родине организаторы Sudtirol Moonlight Classic-2026 сообщили, что Большунов попал в стартовый протокол под флагом Казахстана по ошибке, а его участие в гонке не планировалось.

Добавим, что в прошлом году Большунов стал участником Sudtirol Moonlight Classic-2025, что вызвало скандал в мировых лыжах. Александр заявился на соревнования под российским флагом, и только после общественного резонанса организаторы убрали российский триколор из стартового протокола. Россиянин легко выиграл гонку, а на церемонии награждения его ждал "украинский" сюрприз.

Напомним, российские лыжники выступят на Олимпиаде-2026 в Милане. Большунов не получил нейтральный статус, ведь открыто поддержал президента РФ Владимира Путина.