Ждать холода? Какая погода будет в Харькове на еврейскую Пасху

Ожидается всего один день, когда не будет осадков

В Харькове в конце марта и начале апреля ожидается длительный период дождей, который припадет на важные даты — на праздник еврейской Пасхи.

По прогнозам синоптиков из "Meteofor", осадки продлятся почти каждый день, сменяясь от небольших дождей до более интенсивных. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

В конце марта температура воздуха будет держаться на уровне +12…+13 градусов днем, однако из-за влажности ветер на улице будет ощущаться прохладнее.

С 1 апреля дожди не отступят: в среду будет облачная погода с осадками, но в четверг будет сухо. Температура постепенно снизится до +11 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +6…+7 градусов.

Ближе к выходным станет еще прохладнее. В пятницу и в выходные, 3-5 апреля, дневная температура будет колебаться в пределах +8…+9 градусов, а ночью — около +4. Дожди при этом сохранятся, хотя и станут менее интенсивными.

В понедельник-среду, 6-8 апреля ситуация существенно не изменится: осадки продолжатся, а температура будет оставаться умеренной — от +8 до +9 градусов. С 9 апреля воздух будет постепенно прогреваться до +11…12 градусов, но период дождей не завершится.

Таким образом, в конце марта и начале апреля, когда погода будет оставаться нестабильной и сырой. Именно на эти даты приходятся важные дни для еврейской общины: в 2026 году Песах начнется вечером 1 апреля и продлится до 9 апреля. Соответственно, еврейские праздники в 2026 году придутся на последнюю неделю марта — с 25 по 31 число, а также частично охватят первые дни апреля. Таким образом, значительная часть праздничного периода будет проходить под дождями.

