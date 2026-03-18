Проделки ИИ или сбой в системе: клиентка Monobank пожаловалась на справку, что ответил банк

Учреждение выдало справку с чужими персональными данными

В Monobank продолжаются проблемы с персональными данными пользователей. Очередной случай произошел, когда клиент учреждения получила справку об открытии нового гривневого счета с совершенно другими реквизитами.

Женщина предполагает, что причиной тому стал искусственный интеллект. Об этом она написала в Facebook.

Путаница в данных

Как сообщила клиентка банка, эта справка не была автоматически сгенерирована в приложении Monobank. Она специально обратилась на help desk, поскольку ей необходима была дата открытия счета.

"На скрине ниже — справка от Monobank об открытии мной нового гривневого счета, выданная по моей просьбе. То есть она не автоматически сгенерирована в приложении, а я пошла на help desk и специально попросила такую справку, потому что мне была нужна дата открытия счета. Мне ее прислали на почту. В этой справке, как вы видите, есть персональные данные, и чуткий человек никогда не должен бы выкладывать в соцсеть такой скрин. Но я легко ее выкладываю и знаете почему? Потому что это не мои персональные данные", – написала женщина.

Справка, полученная клиенткой банка

По ее словам, кроме фамилии, имени и отчества, информация в справке не соответствует действительности. Там указан чужой индивидуальный налоговый номер (ИНН), другая дата рождения и совершенно вымышленный адрес.

"И это означает довольно неприятные вещи. "И это означает довольно неприятные вещи. Лично у меня нет другого объяснения, кроме предположения, что Монобанк запустил ИИ в свою систему (что, по-моему, абсолютно неприемлемо для банковской сферы) и этот ИИ генерирует фейковые личности в системе бегом. Путешествия во времени и пространстве, все как мы когда-то мечтали – но пожелания все же надо было немного точнее формулировать", — отметила женщина.

По ее словам, публикация этого поста – попытка защититься. В частности, на случай, если вдруг "человек" со справки возьмет кредит, женится или продаст или купит квартиру.

"Я не знаю, поможет ли это, но на всякий случай говорю: Monobank, это не я. И я бы хотела, чтобы я была у вас одна, единственная и неповторимая — ну или меня у вас не будет вообще", — отметила клиентка банка.

Сообщение пользователя о справке банка

Что ответил банк

Представители Monobank извинились за эту ситуацию. Они сообщили, что пытаются выяснить причины сбоя и сообщат о результатах дополнительно.

"Простите, что расстроили. Отправили новую справку. Уже разбираемся в ситуации и свяжемся с результатом", — отметили в учреждении.

Женщина ответила, что такая ошибка ее напугала. Также она выразила надежду, что в базе больше нет ее "дубликатов".

"Monobank спасибо, действительно не расстроили, а испугали. А там меня еще много у вас штук? Немного волнуюсь", — написала она.

Ответ банка на сообщение клиентки

Пользователи в комментариях предположили, что инцидент мог быть следствием системной ошибки. В частности, сбоя Fuzzysearch по фамилии.

Инцидент мог стать следствием сбоя в системе

Напомним, что 14 января 2026 года соучредитель учреждения Олег Гороховский сообщил, что Monobank добавил искусственный интеллект, который среди большого количества символов и терминов распознает реквизиты для платежей со счетов и инвойсов. По его словам, пользователям достаточно просто загрузить PDF, PNG или JPEG и система сама найдет необходимые данные. После чего останется только проверить, корректно ли ИИ определил реквизиты.

Какие еще скандалы возникали из Monobank

"Телеграф" уже рассказывал о последних скандалах с участием Олега Гороховского. Одной из самых ярких историй с совладельцем Monobank был публичный спор с руководством "ПриватБанка", в котором бизнесмен обвинял финучреждение в раскрытии банковской тайны.

Олег Гороховский

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую сумму может отсудить пострадавшая в скандале с Monobank. Да что думает ИИ на этот счет.