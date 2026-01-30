Найкращий російський спортсмен перед Олімпіадою сховався під іншим прапором, але не фартануло

Російський лижник на якийсь час "став" казахстанцем

Триразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів росіянин Олександр Большунов заявився на міжнародний турнір Sudtirol Moonlight Classic в Італії. Примітно, що представник РФ потрапив до списку учасників під прапором Казахстану.

Що потрібно знати

Заявку Большунова помітили на міжнародному турнірі в Італії

Росіянин числився представником Казахстану у протоколі

Організатори повідомили про помилку

Про це повідомили на офіційному сайті змагань. Перегони пройдуть у п’ятницю, 30 січня, початок о 21:00 за київським часом.

Після розголосу та критики Большунова на батьківщині організатори Sudtirol Moonlight Classic-2026 повідомили, що Большунов потрапив у стартовий протокол під прапором Казахстану помилково, а його участь у гонці не планувалося.

Додамо, що минулого року Большунов став учасником Sudtirol Moonlight Classic-2025, що викликало скандал у світових лижах. Олександр заявився на змагання під російським прапором і лише після громадського резонансу організатори прибрали російський триколор зі стартового протоколу. Росіянин легко виграв гонку, а на церемонії нагородження на нього чекав "український" сюрприз.

Нагадаємо, російські лижники виступлять на Олімпіаді-2026 у Мілані. Большунов не отримав нейтрального статусу, адже відкрито підтримав президента РФ Володимира Путіна.