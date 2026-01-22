В Госдуму полез? Емельяненко пожаловался на украинский флаг (видео)

Мне в первых двух боях выставили украинский флаг. Я им говорю: "Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин". "А ты же родился в Украине". "Ну и что? Родился в Украине, но я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь".

И вот второй бой – с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. Это 2002 год, по-моему. И я им сказал: "Еще раз поставите – я к вам больше не приеду". Услышали.