В Госдуму полез? Емельяненко пожаловался на украинский флаг (видео)

Михаил Корнилов
Читати українською
Федор Емельяненко (слева) Новость обновлена 22 января 2026, 19:55
Федор Емельяненко (слева). Фото instagram.com/fedoremelianenkoofficial

Россиянин больше 20 лет не делился данной историей

Известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что в промоушене Pride изначально думали, что он украинский спортсмен. Емельяненко родился в Рубежном (Луганская область).

Что нужно знать

  • Емельяненко рассказал, что функционеры Pride изначально считали его украинцем
  • Федор пригрозил из-за этого уходом из промоушена
  • Емельяненко публично поддержал войну против Украины

Соответствующий комментарий Емельяненко приводит "Ушатайка". По его словам, он решительно отказывался от украинского флага и даже пригрозил, что покинет организацию, если ему еще раз предложат драться под украинским флагом.

Мне в первых двух боях выставили украинский флаг. Я им говорю: "Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин". "А ты же родился в Украине". "Ну и что? Родился в Украине, но я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь".

И вот второй бой – с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. Это 2002 год, по-моему. И я им сказал: "Еще раз поставите – я к вам больше не приеду". Услышали.

Федор Емельяненко

В сети высмеяли Емельяненко. Один из пользователей отметил, что Федор приберег данную историю, которую почему-то не рассказывал больше 20 лет, чтобы стать депутатом Госдумы.

Справка: Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что Франция отложит саммит "Большой семерки" в 2026 году. Все дело в шоу смешанных единоборств UFC, которое запланировано на 14 июня в Белом доме.

