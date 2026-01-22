У Держдуму поліз? Ємельяненко поскаржився на український прапор (відео)

Росіянин більше 20 років не ділився цією історією

Відомий російський боєць змішаного стилю Федір Ємельяненко розповів, що у промоушені Pride спочатку думали, що він український спортсмен. Ємельяненко народився у Рубіжному (Луганська область).

Що потрібно знати

Ємельяненко розповів, що функціонери Pride спочатку вважали його українцем

Федір пригрозив через це відходом з промоушену

Ємельяненко публічно підтримав війну проти України

Відповідний коментар Ємельяненка наводить "Ушатайка". За його словами, він рішуче відмовлявся від українського прапора і навіть погрожував, що покине організацію, якщо йому ще раз запропонують битися під українським прапором.

Мені у перших двох боях виставили український прапор. Я їм кажу: "Чому український? Ви що, офігіли? Я з Росії, я все життя росіянин". "А ти ж народився в Україні". "Ну і що? Народився в Україні, але я росіянин, у мене паспорт, я росіянин все життя". І ось другий бій – з Хітом Хіррінгом, і вони знову поставили український прапор. Це 2002 рік, на мою думку. І я їм сказав: "Ще раз поставте — я до вас більше не приїду". Почули. Федір Ємельяненко

У мережі висміяли Ємельяненка. Один із користувачів зазначив, що Федір приберіг цю історію, яку чомусь не розповідав понад 20 років, щоб стати депутатом Держдуми.

Довідка: Федір Ємельяненко – чотириразовий чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв – ММА у важкій вазі за версією Pride FC, дворазовий – за версією RINGS, дворазовий – за версією WAMMA, чотириразовий чемпіон світу та дев’ятиразовий чемпіон Росії з бойового самбо. Підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

