Саммит G7 перенесут из-за необычной прихоти Трампа

Во Франции подстраиваются под расписание президента США

Франция отложит саммит "Большой семерки" в 2026 году. Все дело в шоу смешанных единоборств UFC, которое запланировано на 14 июня в Белом доме.

Что нужно знать

Начало Саммита G7 перенесли на один день

14 июня Трамп помпезно отпразднует 80-летие в Белом доме

Во Франции учли расписание президента США

Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников, которые непосредственно знакомы с планами проведения саммита. Ранее Париж объявил, что в этом году встреча лидеров G7 пройдет с 14 июня по 16 июня в Эвиан-ле-Бен (Франция) на берегу Женевского озера.

Однако в октябре 2025 года Трамп объявил, что отпразднует свой день рождение и день флага США 14 июня масштабный турниром по ММА в Белом Доме. Теперь саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня. В канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона отметили, что новое расписание является "результатом консультаций с партнерами G7".

Представитель Белого дома фактически подтвердил Politico, что задержка связана с мероприятиями Трампа 14 июня.

Присутствие президента Трампа на саммите G7 крайне важно. Они любезно перенесли даты, чтобы учесть график президента США. Представитель Белого дома

Напомним, президент США обожает бои без правил и тесно связан с главой UFC Дэйной Уайтом. К слову, Трамп отпраздновал свою победу на последних президентских выборах именно с Уайтом. Дэйна перед этим угодил в скандал, пригласив президента РФ Владимира Путина на турнир по смешанным единоборствам.