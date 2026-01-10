Саммит G7 перенесут из-за необычной прихоти Трампа
-
-
Во Франции подстраиваются под расписание президента США
Франция отложит саммит "Большой семерки" в 2026 году. Все дело в шоу смешанных единоборств UFC, которое запланировано на 14 июня в Белом доме.
Что нужно знать
- Начало Саммита G7 перенесли на один день
- 14 июня Трамп помпезно отпразднует 80-летие в Белом доме
- Во Франции учли расписание президента США
Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников, которые непосредственно знакомы с планами проведения саммита. Ранее Париж объявил, что в этом году встреча лидеров G7 пройдет с 14 июня по 16 июня в Эвиан-ле-Бен (Франция) на берегу Женевского озера.
Однако в октябре 2025 года Трамп объявил, что отпразднует свой день рождение и день флага США 14 июня масштабный турниром по ММА в Белом Доме. Теперь саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня. В канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона отметили, что новое расписание является "результатом консультаций с партнерами G7".
Представитель Белого дома фактически подтвердил Politico, что задержка связана с мероприятиями Трампа 14 июня.
Присутствие президента Трампа на саммите G7 крайне важно. Они любезно перенесли даты, чтобы учесть график президента США.
Напомним, президент США обожает бои без правил и тесно связан с главой UFC Дэйной Уайтом. К слову, Трамп отпраздновал свою победу на последних президентских выборах именно с Уайтом. Дэйна перед этим угодил в скандал, пригласив президента РФ Владимира Путина на турнир по смешанным единоборствам.