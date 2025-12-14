"Заткнитесь": мощная речь украинца после победы в UFC (видео)

В самой престижной ММА-организации прошел бой с участием украинского бойца

В ночь на воскресенье, 14 декабря, известный украинский боец ​​смешанного стиля Ярослав Амосов (29-1) успешно дебютировал в UFC (Ultimate Fighting Championship). На пресс-конференции после поединка он ответил на вопрос о войне.

Что нужно знать

Амосов дебютировал в UFC с победы

Ярослав удушающим приемом "треугольник" победил Нила Магни

Украинец говорил о войне после боя

Ярослав в первом раунде "задушил" американца Нила Магни (31-14) в рамках турнира UFC on ESPN 73 в Энтерпрайзе (штат Невада, США). Об этом сообщает "Телеграф". После боя Амосов ответил на вопрос журналиста о том, что некоторые бойцы сравнивают выход в октагон с походом на войну.

Во-первых, когда мне тяжело, я каждый раз думаю о том, как тяжело мне было, когда я был на войне. И когда люди могут сказать что-то вроде: "Следующий бой будет похож на войну" или "Я иду завтра на войну". Люди, если вы не знаете, что такое война, то заткнитесь. Вы не можете об этом говорить, потому что война – это не октагон, это не бой. Это другая жизнь. Это не тяжелые тренировки, не сброс веса. Ты можешь умереть ежесекундно, и твой друг может умереть – это другое. Моя страна уже четыре года чувствует это. Ярослав Амосов

Амосов — участник войны против российских оккупантов. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ярослав вступил в ряды Сил территориальной обороны, отказавшись от титульного поединка в Bellator. Защитник Украины после освобождения родного города Ирпень (Киевская область) опубликовал знаменитое видео, облетевшее весь мир. Мать спортсмена спрятала его чемпионский пояс Bellator дома в тайнике, а позднее Ярослав его нашел.

Ярослав Амосов с чемпионсим поясом

Позднее под давлением друзей и родных Амосов ушел со службы, чтобы "использовать свою известность ради обращения внимания людей на то, что происходит в Украине".

Напомним, Амосов в июне 2021 года завоевал чемпионский пояс Bellator. В феврале 2023 года Ярослав защитил титул, однако в ноябре 2023 года потерял статус чемпиона, проиграв поединок нокаутом. В 2023 году организация Bellator была приобретена другой промоутерской компанией, PFL, после чего Амосов провел 1 бой и подписал контракт с UFC.