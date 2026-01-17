Магучих установила рекорд сезона в мире (видео)

Ярослава впервые за долгое время открывала сезон в Украине

В субботу, 17 января, во Львове прошел турнир по прыжкам в высоту имени украинского легкоатлета Алексея Демьянюка. Победу в соревнованиях одержала олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

Что нужно знать

Магучих выиграла турнир во Львове

Ярослава установила рекорд сезона

Магучих первой в 2026 году перепрыгнула планку на высоте 2 м и более

Ярослава не только победила, но и установила новый рекорд сезона в мире — 2,03 метра. Об этом сообщает "Телеграф".

Ярослава с первой попытки взяла высоту 1,91 м и тут же победила. Однако Магучих решила не останавливаться на достигнутом и взяла "гроссмейстерскую высоту" — 2,03. Таким образом, 24-летняя уроженка Днепра побила рекорд соревнований (2,01 м) и установила новый рекорд сезона в мире (2,03 м). К слову, Ярослава первой из спортсменок взяла высоту 2 м и более в 2026 году.

Отметим, второе место заняла Татьяна Билык (1,80 м), а "бронза" досталась Мелании Вакулиной (1,72 м).

Напомним, прошлый сезон выдался для Магучих нелучшим. Украинка хоть и выиграла много турниров, но проиграла в финале сезона "Бриллиантовой лиги" австралийке Николе Олислагерс. Также украинка провалила чемпионат мира-2025 в помещении, заняв там 3-е место. На ЧМ-2025 Ярослава также показала третий результат.