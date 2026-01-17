Магучіх встановила рекорд сезону у світі (відео)

Ярослава вперше за довгий час відкривала сезон в Україні

У суботу, 17 січня, у Львові пройшов турнір зі стрибків у висоту імені українського легкоатлета Олексія Дем’янюка. Перемогу у змаганнях здобула олімпійська чемпіонка Ярослава Магуіх.

Ярослава не лише перемогла, а й встановила новий рекорд сезону у світі – 2,03 метри. Про це повідомляє "Телеграф".

Ярослава з першої спроби взяла висоту 1,91 м і одразу перемогла. Однак Магучіх вирішила не зупинятися на досягнутому та взяла "гросмейстерську висоту" — 2,03. Таким чином, 24-річна уродженка Дніпра побила рекорд змагань (2,01 м) та встановила новий рекорд сезону у світі (2,03 м). До слова, Ярослава першою зі спортсменок взяла висоту 2 м і більше у 2026 році.

Зазначимо, друге місце посіла Тетяна Білик (1,80 м), а "бронза" дісталася Меланії Вакуліній (1,72 м).

Нагадаємо, минулий сезон видався для Магучіх ненайкращим. Українка хоч і виграла багато турнірів, але програла у фіналі сезону "Діамантової ліги" австралійці Ніколі Оліслагерс. Також українка провалила чемпіонат світу-2025 у приміщенні, посівши там 3-е місце. На ЧС-2025 Ярослава також показала третій результат.