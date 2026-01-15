"Путин в восторге": Каспаров высказался о Трампе и Украине

Гроссмейстер отметил, что Россия продолжает наносить удары по Украине в самый разгар зимы

Российский шахматист и оппозиционный политик Гарри Каспаров раскритиковал действия президента США Дональда Трампа. 13-й чемпион мира по шахматам считает, что глава Белого дома действует на руку президенту России Владимиру Путину.

Что нужно знать

Трамп нацелился на Гренландию

Каспаров считает, что НАТО переключило внимание с Украины на датский остров

Гарри добавил, что глава Кремля в восторге от последних действий главы Белого дома

Соответствующий комментарий Каспаров разместил в своем микроблоге в соцсети Х. Гарри коротко прокомментировал заявление американской журналистки и писательницы Энн Эпплбаум. По ее словам, НАТО сейчас сосредоточено на Гренландии вместо того, чтобы закончить войну в Украине. Каспаров добавил, что Путин в восторге от действий Трампа.

В очередной раз Путин в восторге от экстраординарных действий Трампа, в то время как союзники США встревожены. И пока Трамп тратит всеобщее время на Гренландию, Россия продолжает бомбить Украину в разгар зимы. Гарри Каспаров

И вот мы здесь: весь трансатлантический альянс сосредоточен на Гренландии, вместо того чтобы закончить войну на Украине. Энн Эпплбаум

Напомним, Трамп пригрозил захватить Гренландию "по соображениям безопасности". По данным "Телеграфа", несмотря на обеспокоенность по поводу Гренландии, Европа не хочет раздражать администрацию Трампа и тем самым рисковать дальнейшей поддержкой со стороны США в попытках закончить войну в Украине.